31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi! 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi için geri sayım başlarken, bilet alan milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 600 milyon büyük ikramiye Milli Piyango yılbaşı çekilişi ardından sahibini bulacak. Büyük ikramiyeyle birlikte teselli ikramiyesi ve amorti rakamlarını öğrenmek ve sorgulamak isteyenler de aynı şekilde Milli Piyango çekiliş saati ve sorgulama ekranı uzantısını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Şansını bu yıl denemek için Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi, yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyişe başladı. Öte yandan Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayında izlemek isteyenler ise Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın kanalını merak ediyor. Bilindiği üzere bu yıl yapılacak çekilişte tam bilet, yarım bilet ve çeyrek biletlerin satıldığı çekilişle toplam dağıtılacak ikramiye ise 3,5 milyar lira olarak açıklandı. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...
• 31 Aralık 2024 - 13:40 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 13:40 • Son Güncelleme: