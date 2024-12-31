31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi! 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları canlı yayın sorgulama ekranı ve saati, 31 Aralık Salı yani bu akşam yani yapılacak ve 600 milyon liralık büyük ikramiyenin belli olacağı çekiliş öncesinde en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bu akşam yapılacak olan çekiliş sonrasında büyük ikramiyeyle birlikte amorti ve teselli ikramiyesi belli olacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango çekilişi canlı yayın kanalı ve Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuç sorgulama ekranı...