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Gündem31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi! 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor
HaberlerGündem Haberleri 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi! 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi! 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor

Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi için geri sayım başlarken, bilet alan milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 600 milyon büyük ikramiye Milli Piyango yılbaşı çekilişi ardından sahibini bulacak. Büyük ikramiyeyle birlikte teselli ikramiyesi ve amorti rakamlarını öğrenmek ve sorgulamak isteyenler de aynı şekilde Milli Piyango çekiliş saati ve sorgulama ekranı uzantısını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Şansını bu yıl denemek için Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi, yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyişe başladı. Öte yandan Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayında izlemek isteyenler ise Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın kanalını merak ediyor. Bilindiği üzere bu yıl yapılacak çekilişte tam bilet, yarım bilet ve çeyrek biletlerin satıldığı çekilişle toplam dağıtılacak ikramiye ise 3,5 milyar lira olarak açıklandı. Peki, 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı...

• 31 Aralık 2024 - 13:40 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2024 - 13:40 • Son Güncelleme:
131 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları canlı yayın sorgulama ekranı ve saati, 31 Aralık Salı yani bu akşam yani yapılacak ve 600 milyon liralık büyük ikramiyenin belli olacağı çekiliş öncesinde en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bu akşam yapılacak olan çekiliş sonrasında büyük ikramiyeyle birlikte amorti ve teselli ikramiyesi belli olacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın kanalı ve saati ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango çekilişi canlı yayın kanalı ve Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

2MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

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331 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Ayrıca tüm sonuçlar, sisteme yüklendikçe aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Milli Piyango tarihinin rekor ikramiyesi olan 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

5MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 150 TL

Yılbaşı yarım bilet fiyatı: 300 TL

Yılbaşı tam bilet fiyatı: 600 TL

6MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Oyuncular, üzerinde numara basılı bulunan biletleri satın alarak oyuna katılır. Her çekiliş için bilet fiyatı ayrıca Sisal Şans tarafından belirlenir.Her bir biletin numarası sıralı rakamlardan oluşur. Her çekiliş için çekilişe katılacak, biletin üzerine yazılı / basılı numaraların sayısı belirlenir.Biletler “tam”, “yarım” ve “çeyrek” bilet olarak ayrılmaktadır. Tam bilet üzerinde basılı numaralar yalnızca bir bilet üzerinde mevcuttur; yarım bilet üzerinde basılı numaralar iki farklı bilet üzerinde mevcuttur; çeyrek bilet üzerinde basılı numaralar dört farklı bilet üzerinde mevcuttur. Üzerinde aynı numara bulunan biletler, üzerlerine basılan özel harfler ile birbirinden ayırt edilmektedir.

731 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi 600 milyon büyük ikramiye sahibini buluyor

Yarım biletin fiyatı tam biletin yarısı kadar, çeyrek biletin fiyatı tam biletin çeyreği (dörtte biri) kadardır.Kazanan numaralar birkaç küre içerisinden çekilmektedir (her rakam bir küreden çekilmektedir). Sisal Şans sistemi, her çekiliş sonucunun tahmin edilemez olmasını ve her bir bilet numarasının çekilme ihtimalinin aynı olmasını sağlamaktadır...

8MİLLİ PİYANGO BİLETİ ENREDEN, NASIL ALINIR

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ENREDEN, NASIL ALINIR?

Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz. MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ