3 el kurşun yedi, apartmana oturup mesaj attı! Esenyurt'ta kız meselesi can alıyordu!

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Y.E.S. isimli bir genç, "kız meselesi" nedeniyle biriyle tartışma yaşadı. Olayın ardından gencin yaşadığı sokağa gelen şahıs, silahını çekerek kurşun yağdırdı. 3 el ateş ettiği öğrenilen şahıs olay yerinden kaçarken, Y.E.S. yaşadığı apartmanın önüne kadar kaçarak yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar ve aile bireyleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi bulunmazken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.