3 çocuk annesi çarşıda gezerken fark etti! İstanbul'u terk edip 20 yıllık hayalini işe dönüştürdü

4

Kastamonu'da iş yeri açma hikayesini anlatan Süngü, "Çarşıda gezerken bu dükkanın devir olduğunu öğrendik. Uzun zamandır böyle bir yeri düşünüyordum, çalışmalarımı değerlendirecek, sergileyecek, sanatımı tanıtacak bir yer arıyordum. 3,5 senedir bu çarşıdayız. 20 yıllık hayalimi Kastamonu'ya gelerek, bu dükkanı açarak gerçekleştirmiş oldum." diye konuştu.



Dağlama sanatı hakkında bilgi veren Süngü, şunları kaydetti:



"Kontraplak yakılarak yapılan şekiller, resimlerdir dağlama sanatı. Kara kalem tekniği gibi ahşap yakılarak tonlanır ve şekiller verilir. Genelde doğa resimleri çalıştım. Her şeyden daha çok Kastamonu görsellerini severek çalıştım. Şeyh Şaban-ı Veli, Nasrullah Camisi, Saat Kulesi, bunlara çok çalıştım. Burada ve sosyal medyamdan satış yapıyorum. Burada zaten halkla, turistlerle beraberim. Onlar da görüyor, sipariş veriyor, satın alıyorlar. Kastamonu'da mutluyum. İstanbul'dan sonra burası bize çok iyi geldi."