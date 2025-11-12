3 asır sonra yeri değiştirildi! Muğla'da hasat yaparken özel yöntem uygulandı

5





"Bilimsel çalışma ve çevresel sorumluluk bilinciyle ortaya çıkan güçlü bir model"



Etkinlikte konuşan MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin, doğaya saygılı, sorumlu üretimin mümkün olduğunu belirterek, "MAPEG olarak biz, madenciliği yalnızca yer altındaki zenginliklerin çıkarılması olarak görmüyoruz. Madencilik, çevreyle, toplumla, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde rehabilitasyon, izleme ve şeffaflık ilkeleri temel rehberimizdir. Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi (TÜRMES) ile maden şirketleri tarafından yapılan rehabilitasyon çalışmalarını insansız hava araçlarıyla tespit ediyoruz. Bu kapsamda maden sahalarında 12 bin 962 hektarlık alana toplam 23 milyon 740 bin fidan dikildiğini tespit ettik. Biz bugün sadece bir başarıyı konuşmuyoruz; bilimsel çalışmanın, disiplinli uygulamanın ve çevresel sorumluluk bilincinin bir araya geldiğinde ortaya çıkan güçlü bir modeli görüyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin faaliyetlerine baktığımızda da bu prensiplerin sadece yerine getirilmediğini, örnek bir standarda dönüştürüldüğünü görüyoruz" dedi.