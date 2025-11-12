3 asır sonra yeri değiştirildi! Muğla'da hasat yaparken özel yöntem uygulandı
Türkiye'nin en büyük eski maden sahasının doğaya ve tarıma kazandırma projesi devam ediyor. Milas Hüsamlar Köyü yakınlarında bulunan rehabilitasyon sahasında 3 asırlık bir zeytin ağacı özel yöntemlerle taşınıp düzenlenen törenle toprakla buluşturulurdu.
Ayrıca daha önce taşınan zeytin ağaçlarından da zeytin hasadı yapıldı.Program çerçevesinde alana protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 100 adet zeytin fidanı da dikildi. Program kapsamında daha önce taşınarak toprakla buluşturulan zeytin ağaçlarından da zeytin hasadı yapıldı.
Programda konuşan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin "Madencilik, çevreyle, toplumla, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreçtir. Burada kazı alanlarının tekrar doğaya kazandırılarak sürdürülebilir madenciliğin iyi bir örneği ortaya konuluyor" dedi.
Türkiye, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında doğayla uyumlu üretim anlayışının özel örneklerinden birine tanıklık etti. Yeniköy Kemerköy Enerji, geçen yıl başlattığı 511 hektarlık bir alanda Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesi kapsamında bu yıl Milli Ağaçlandırma Günü'nde asırlık zeytin ağacı ile genç fidanları buluşturdu. Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında ‘Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu' ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Milas'ın simgelerinden 300 yaşındaki zeytin ağacı yeni yerinde toprakla buluşturuldu.
Bugüne kadar bölgede yaklaşık 250 bin fidan dikildiği belirtilirken, rehabilite edilen sahalarda zeytin, kızılçam, defne, keçiboynuzu ve lavanta gibi yerel türler yeniden hayat bulmaya başladı. Rehabilitasyon sahasının, 15 yıl içinde daha önce madencilik faaliyeti yapıldığına dair hiçbir iz taşımayan, yürüyüş ve mesire alanlarının da bulunduğu bir bölgeye dönüşeceği belirtildi.
"Bilimsel çalışma ve çevresel sorumluluk bilinciyle ortaya çıkan güçlü bir model"
Etkinlikte konuşan MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin, doğaya saygılı, sorumlu üretimin mümkün olduğunu belirterek, "MAPEG olarak biz, madenciliği yalnızca yer altındaki zenginliklerin çıkarılması olarak görmüyoruz. Madencilik, çevreyle, toplumla, bilimle ve ekonomiyle birlikte yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu nedenle tüm faaliyetlerimizde rehabilitasyon, izleme ve şeffaflık ilkeleri temel rehberimizdir. Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Tespiti Projesi (TÜRMES) ile maden şirketleri tarafından yapılan rehabilitasyon çalışmalarını insansız hava araçlarıyla tespit ediyoruz. Bu kapsamda maden sahalarında 12 bin 962 hektarlık alana toplam 23 milyon 740 bin fidan dikildiğini tespit ettik. Biz bugün sadece bir başarıyı konuşmuyoruz; bilimsel çalışmanın, disiplinli uygulamanın ve çevresel sorumluluk bilincinin bir araya geldiğinde ortaya çıkan güçlü bir modeli görüyoruz. Yeniköy Kemerköy Enerji'nin faaliyetlerine baktığımızda da bu prensiplerin sadece yerine getirilmediğini, örnek bir standarda dönüştürüldüğünü görüyoruz" dedi.
"Yöreye özgü türlerle doğal ekosistemi yeniden canlandırıyoruz"
Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğaya verilen sözün yenilendiği özel bir gün olduğunu vurguladı. "Bu anlamlı günde, yalnızca fidan dikmekle kalmıyor; doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu da yeniden hatırlıyoruz" diyen Işık, "Enerji üretimi, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için stratejik bir öneme sahip. Bizler bu sorumluluğu taşırken, doğayla uyum içinde hareket etmeyi, üretirken korumayı temel bir ilke olarak benimsedik" diye konuştu.
Program çerçevesinde Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından yürütülen zeytin taşıma uygulaması ile taşınan zeytin ağaçlarından zeytin hasadı yapıldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya bu ağaçların özel bir yöntemle taşındığını belirtti.