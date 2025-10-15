28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi
29 Ekim'e günler kala öğrenci ve velilerin araştırması da başladı. Cumhuriyet'in 102. yılı bu yıl kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim öncesinde '28 Ekim yarım gün mü?' sorusu da gündem oldu. İşte Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgiler...
Ekim ayının son haftası yaklaşırken milyonlarca öğrenci, kamu ve özel sektör çalışanları, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi" sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene 29 Ekim'de bütün yurtta büyük bir coşku ile kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu sene hafta içine denk geliyor.
28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek. 28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil kabul ediliyor.
2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, ülke genelinde törenler, etkinlikler ve kutlamalarla karşılanacak. 29 Ekim günü resmi tatil olacak ve okullar, kamu kurumları bu tarihlerde kapalı olacak.
2025 yılında 29 Ekim Çarşamba günü tam gün, 28 Ekim Salı günü ise yarım gün tatil olacak. Kamu çalışanları ve okullar 28 Ekim Salı öğleden sonrasından 30 Ekim Perşembe sabahına kadar okula gitmeyecek ve çalışmayacak. Bu durumda öğrenciler ve çalışanlar 1,5 günlük resmi tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin kararına göre izin kullanabilecek.