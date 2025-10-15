28 Ekim'de okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi

2





28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erecek. 28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu tarih, resmî olarak yarım gün tatil kabul ediliyor.



2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, ülke genelinde törenler, etkinlikler ve kutlamalarla karşılanacak. 29 Ekim günü resmi tatil olacak ve okullar, kamu kurumları bu tarihlerde kapalı olacak.



2025 yılında 29 Ekim Çarşamba günü tam gün, 28 Ekim Salı günü ise yarım gün tatil olacak. Kamu çalışanları ve okullar 28 Ekim Salı öğleden sonrasından 30 Ekim Perşembe sabahına kadar okula gitmeyecek ve çalışmayacak. Bu durumda öğrenciler ve çalışanlar 1,5 günlük resmi tatil yapacak. Özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin kararına göre izin kullanabilecek.