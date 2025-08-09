270 kilo olan Mehmet, tedavisi için yardım istiyor: 15 aydır bu odaya kilitlenip kaldım, kurtulmak istiyorum

4

İki yıl önce ayaklarında şişmelerin başladığını kaydeden Arslan, "Lenf ödem hastalığı dediler. Ben de tüm gençler gibi yürümek istiyorum. Ben de kafelere gitmek, arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. 15 aydır bu odaya kilitlenip kaldım. Çaresizce elim kolum bağlı hayatıma kavuşmanın hayalini kuruyorum. Yatağa bağımlı, eve bağımlı kalmak istemiyorum. Geceleri ağrılarım çok artıyor. Sürekli babam ilgileniyor gece. Ama babam da seyyar satıcı, uykusuz kalıyor benle ilgilendiği için. 8-9 tane hastaneye gittik. Hiçbirinde çare bulamadılar. Bir özel hastane bulduk 5 milyon lira gibi bir rakam söylendi. Maddi durumumuz olmadığı için tedavi olamıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.