240 metre yüksekte ziyaretçi akınına uğruyor: Gümüşhane'nin zirve noktasında yer alıyor
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul Kalesi Cam Seyir Terası, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.
Torul ilçesinde tarihi Torul Kalesi'nin bulunduğu bölgede inşa edilen ve Harşit Çayı Vadisi'ne hâkim konumuyla dikkat çeken Torul Kalesi Cam Seyir Terası, ziyaretçilerine hem doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor hem de adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Zemini camdan oluşan terasta yürüyen vatandaşlar, 240 metre yükseklikten Torul ilçe merkezi, Harşit Vadisi ve bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini izleme imkânı buluyor.
Yaz aylarında özellikle çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği seyir terası, serin havası ve panoramik manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kimi vatandaşlar cam platform üzerinde fotoğraf çektirirken, kimi ziyaretçiler ise yükseklik korkusunu yenerek heyecan dolu dakikalar geçiriyor.
Manzaraya hayran kaldığını ifade eden Emine Altıntaş, "Burayı daha önce çok duydum ancak gelmek şimdi nasip oldu. Çok beğendim çok güzel. Tabi biraz korktuk girerken. Çıktığım zaman biraz korktum ama korkuma değdi buraya çıkmak. Tavsiye ederim herkese, gelsinler görsünler" dedi. Oğuz Ersen Altıntaş ise, "Ben ilk adımı attığımda düşeceğim diye çok korktum, benim yükseklik korkum var ama sonradan alıştım. Çok güzel manzara, Karadeniz'in gezilmesi gereken yerlerinden biri" diye konuştu.
Sıcak havalarda serinlemek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Ayşegül Öznur Parlak, "Cam Seyir Terası gerçekten harika bir yer, doğayla iç içesiniz. Muhteşem bir havası var, sıcak yaz aylarında çok serin bir yer. İnsanların buraya gelmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cam Seyir Terası'na çıktığında ısrarla korkmadığını ifade eden Yıldırım Altıntaş ise "Burası çok güzel bir yer, Trabzon'da hava çok sıcaktı, yanıyorduk. Burası çok serin, köy havası gibi havası var. Cam terasa çıkınca hiç korkmadım, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Hiç korkmadım" dedi.