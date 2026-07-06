240 metre yüksekte ziyaretçi akınına uğruyor: Gümüşhane'nin zirve noktasında yer alıyor

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Manzaraya hayran kaldığını ifade eden Emine Altıntaş, "Burayı daha önce çok duydum ancak gelmek şimdi nasip oldu. Çok beğendim çok güzel. Tabi biraz korktuk girerken. Çıktığım zaman biraz korktum ama korkuma değdi buraya çıkmak. Tavsiye ederim herkese, gelsinler görsünler" dedi. Oğuz Ersen Altıntaş ise, "Ben ilk adımı attığımda düşeceğim diye çok korktum, benim yükseklik korkum var ama sonradan alıştım. Çok güzel manzara, Karadeniz'in gezilmesi gereken yerlerinden biri" diye konuştu.