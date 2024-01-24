24 Ocak ne günü, Dünya İltifat günü ne zaman? 24 Ocak Dünya iltifat günü mü? İşte Dünya İltifat günü sözleri ve mesajları!
Dünya iltifat günü, Türkiye’de de son yıllarda popüler olan günlerden biri haline geldi. Hollanda'da 'ulusal iltifat günü' neden bir 'dünya iltifat günü' değil sorgulamasından doğdu. Peki, Dünya iltifat günü nedir, ne zaman kutlanır? 24 Ocak ne günü? İşte Dünya İltifat günü sözleri ve mesajları…
• 24 Ocak 2024 - 12:10 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 12:10 • Son Güncelleme: