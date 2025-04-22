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Gündem23 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ! 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ
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23 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ! 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. 23 Nisan konuşma metni, müdür ve öğretmen sunum metni ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 23 Nisan konuşma metni...

• 22 Nisan 2025 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2025 - 10:31 • Son Güncelleme:
1OKUL MÜDÜRÜ İÇİN 23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ

OKUL MÜDÜRÜ İÇİN 23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ



“Saygıdeğer konuklarımız, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler,

Bugün, ulusumuzun bağımsızlığına ve egemenliğine giden yolda büyük bir adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için bir aradayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözüyle temelleri atılan bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilmiştir. Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umut ışığısınız. Bayramınız kutlu olsun!”

2ÖĞRETMEN İÇİN 23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN İÇİN 23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ



“Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler ve saygıdeğer veliler,

23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir milletin iradesinin ve çocuklarımızın geleceğinin simgesidir. Atatürk’ün ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız’ sözü, biz öğretmenlere büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Sizleri bilgiyle, sevgiyle ve özgüvenle yetiştirmek, bizim en büyük görevimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun!”

3ÖĞRENCİ İÇİN 23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİ İÇİN 23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ



“Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler,

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir sevinçle kutluyoruz. 105 yıl önce bugün, milletimizin kendi kaderini eline aldığı bir meclis kuruldu. Biz çocuklar olarak, Atatürk’ün bize emanet ettiği bu vatanı daha ileriye taşımak için çok çalışacağız. Bayramımız kutlu olsun!”

423 NİSAN ÖRNEK KONUŞMA METNİ

23 NİSAN ÖRNEK KONUŞMA METNİ



Sevgili öğrencilerimiz,

Değerli meslektaşlarım ve

Tüm konuklarımız, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için her sene olduğu gibi yine bu sene de büyük bir coşku ve heyecanla toplandık.

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış, yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir.

"23 Nisan", 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile, Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuştur. İlk kez ortaya çıkan bu bayramda ne ulusal egemenlikten ne de çocuklardan söz edilmekteydi.

Atatürk'ün çocuklara arman ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümünde yine aynı sevinç, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram gününde ulu önder Atatürk'ün çocuklarımız için bir söze değinmek istiyorum. Ulu önder Atatürk, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözü ile çocuklarımızın önemini vurgulamış ve bizler de bu vurguyu anlayıp çocuklarımıza, öğrencilerimize büyük bir önem ve hassasiyet ile yaklaşmalıyız.

Işıl ışıl gözleri geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

523 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ



23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ

Sayın konuklarımız

Değerli öğretmen arkadaşlarım

Ve elbette Sevgili öğrenciler…

Çocuklarımız… yarınlarımız…

İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz… Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz… Tek önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların, egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 105. Yılı'nı kutluyoruz… Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun, aydınlık bir yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak ve bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar… Onlar inandılar ki, bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek, barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara, yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacak… Ne var ki, bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına, yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor…

Ancak, yüreğimizi karartmaya gerek yok… Çünkü, sizlerden umutluyuz…. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim, bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız… Sizler yarını bugünden güzel , bugünden daha yaşanılır kılacaksınız…

623 NİSAN ÖĞRENCİ KONUŞMA METNİ

23 NİSAN ÖĞRENCİ KONUŞMA METNİ



Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Kıymetli velilerimiz, Sevgili arkadaşlar!

Bugün BüyükÖnder Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk Milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. Yıl dönümünde "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.

Hepiniz hoş geldiniz.

Gazi Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş savaşını başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Samsun'da başlayan mücadelenin devamında Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan kongrelerle ülkenin kurtuluşu için yine ülke evlatlarının savaşması gerekiği fikri pekişti. Ulusun egemenliği, millet eliyle gerçekleşmeliydi. Atatürk, "Tek egemenlik vardır, o da ulusal egemenlik" diyerek Cumhuriyet'e vurgu yapmıştı.

Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler,ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde böylece çalışmaya başladı. Meclis, top sesleri altında, gaz lambası ışığında çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ilgilendiren tüm kararlar bu mecliste alındı.

23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. 23 Nisan 1920 ruhu tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bununla birlikte Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bir gündür. Dünyada kutlanan ilk Çocuk bayramıdır.

Bu büyük gün, başta biz çocuklar olmak üzere tüm milletimiz için kutlu olsun.

723 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ
823 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ
923 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ