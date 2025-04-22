23 NİSAN ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN KONUŞMA METNİ! 2025 Öğretmen, müdür, öğrenci için 23 Nisan örnek açılış METNİ





23 NİSAN KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ



Sayın konuklarımız



Değerli öğretmen arkadaşlarım



Ve elbette Sevgili öğrenciler…



Çocuklarımız… yarınlarımız…



İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz… Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz… Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz… Tek önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların, egemenliği gerçek sahibi olan halka vermelerinin 105. Yılı'nı kutluyoruz… Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış bu ulusun, aydınlık bir yolda, aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak ve bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar… Onlar inandılar ki, bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek, barış, huzur ve refah içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara, yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacak… Ne var ki, bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına, yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor…



Ancak, yüreğimizi karartmaya gerek yok… Çünkü, sizlerden umutluyuz…. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim, bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız… Sizler yarını bugünden güzel , bugünden daha yaşanılır kılacaksınız…