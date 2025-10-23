21 ilde yeniden yetiştirilmeye başlandı! Çiftçiye yüksek kazanç sağlıyor, hasat başladı

4

Bakan, 2016 yılında çıkan yönetmelikle aralarında Amasya'nın da bulunduğu 21 ilde kenevirin tekrar yetiştirilmeye başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu noktada Amasya'mız kenevir üretiminde önemli bir merkez haline gelmiştir. 2019 yılında 40 dekar olan üretim alanı bu yıl 852 dekar olmuştur. Ayrıca geçen yıl ülkemizde kenevir tohumu üretiminde 296 ton ile ilk sırada yer almaktayız. Bu yılki hasat verileri de bizlere umut veriyor. Gerek verim gerekse çiftçilerimizin ilgisi açısından son derece memnuniyet verici bir tabloyla karşı karşıyayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu başarıyı devam ettirip ülke ekonomimize katkımızı artıracağız. Bu vesileyle kenevirin ülkemizde yetiştirilmesinde emeği geçen kamu kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve girişimcilerimize teşekkür ederek tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum." Konuşmaların ardından Vali Bakan ve diğer katılımcılar tarafından vezir kenevirinin hasadı yapıldı.