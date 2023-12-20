21 Aralık nar kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık nar kırma saatleri: Nar kırma ritüeli saat kaçta? Nar kırma ritüeli duası

21 Aralık, doğanın döngüsünün yeni bir aşaması olsa da topluluklar, bu özel günü meditasyon, dualar ve ritüellerle de karşılıyor. Doğanın döngüsüyle bağ kuruyor. Güneşin yavaş yavaş geri dönüşü, umudu ve yeni bir başlangıcı simgeler, bu nedenle 21 Aralık, birçok kültürde özel bir anlam taşır. Topluların bugün gerçekleştirdiği ritüellerden biri de nar kırma ritüelidir. Peki, Nar kırma ritüeli saat kaçta başlar, 21 Aralık nar kırma ritüeli nasıl yapılır? Nar kırma ritüeli saatleri ve 21 Aralık nar kırma duası…