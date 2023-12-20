21 Aralık nar kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık nar kırma saatleri: Nar kırma ritüeli saat kaçta? Nar kırma ritüeli duası
21 Aralık Kuzey Yarımkürede kışın başlangıcıdır. Astronomik öneminin dışında bu gün birçok topluluk tarafından özel ritüeller, dua ve şükran ayinleriyle de onurlandırılır. Bu ritüellerden biri de nar kırma ritüelidir. Peki, 21 Aralık nar kırma ritüeli nasıl yapılır? Nar kırma ritüeli saat kaçta? Nar kırma ritüeli duası ve 21 Aralık nar kırma saatleri…
• 20 Aralık 2023 - 18:16 • Son Güncelleme:
• 20 Aralık 2023 - 18:16 • Son Güncelleme: