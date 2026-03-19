205 yıllık gelenek Bilecik'te yaşatılıyor! Arife günü top atışı sürüyor
Bilecik’te Osmanlı’dan miras 205 yıllık top atışı geleneği, arife günlerinde yine sürdü. Mehmet Gezer 31 yıldır gönüllü olarak topu ateşleyerek bayram coşkusunu semalara taşıyor.
Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te 205 yıldır süren her arifede 6 pare top atışı yapılması geleneği bu yıl da devam etti.1821 yılında Anadolu Hisarı'ndaki bir topun ateşlenmesiyle başlayan iftar topu geleneği Bilecik'te hala yaşatılırken, arife günleri 6 pare top atışı geleneği de Bilecik Belediyesi tarafından 31 yıldır yaşatılıyor. Emekli olan Mehmet Gezer, 31 yıldır hiçbir ücret almadan Ramazan ayı ve arife günlerinde 6 pare top atışı yapıyor.
31 yıldır her iftar vakti topu ateşleyen Mehmet Gezer, "Bu işi 1995'ten beri yapıyorum ve yapmaktan da gurur duyuyorum, severek yapıyorum. Hiçbir ücret karşılığı da yapmıyorum. Demek istediğim bu işi gönüllü olarak ve severek yapıyorum. Ben burada işte top atarken çocuklar etrafıma toplanıyor. 'Amca ne zaman patlatacaksın? Nasıl oluyor?' gibi sorular soruyor. Ben işte '3 dakika, 5 dakika falan var' diyorum. Onlar saymaya başlıyorlar. Bu da insana bir sevinç ve gurur veriyor. Yani bu işi herkes yapmaz. Ben bu işi severek yapıyorum" dedi.
Eski yıllarda tekerlekli Ramazan topunun kullanıldığını anlatan Gezer, "Eskiden tekerlekli Ramazan topu vardı. Onun meşakkati vardı. Yani yapması zordu. Çaput dolduruyorsun, iki metrelik tokmağı vardı. Doldurduğun çaputun içine iki kilogram barut dolduruyorsun. Yarım metreye yakın fitil takıyorsun. Bunun için çok meşakkati vardı. Onu bıraktık. Şimdi o dediğim Ramazan topu belediyenin müzesinde sergileniyor. Ondan önce Semerci Mustafa amca vardı. O bıraktıktan sonra görev bana kaldı. Şimdiki Ramazan topu daha kolay ve hafif. Atışı ve taşıması da kolay ve basit" ifadelerine yer verdi.
İftar vaktine yakın zamanda Bilecik'e hakim bir tepe olan Kırklar Tepesi'nde top atışı yaptığını anlatan Gezer, "1995 yılında beni izleyen çocuklar şimdi çoluk çocuğa karıştı. Şimdi onlar kendileri çocuklarını getiriyor. Hatta torunlarını getirenler var. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor" dedi.Bilecik'te Ramazan topu geleneğinin sürmesi için elinden geleni yapacağını kaydeden Gezer, ‘'Allah bana ne kadar ömür verir bilmiyorum. Ömrüm olduğunca bu geleneği sürdürmek istiyorum. İki oğlum var. Onların da bu geleneği sürdürmelerini istiyorum. Sağ olsunlar onlar da kabul etti bu isteğimi" dedi.