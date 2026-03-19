205 yıllık gelenek Bilecik'te yaşatılıyor! Arife günü top atışı sürüyor

31 yıldır her iftar vakti topu ateşleyen Mehmet Gezer, "Bu işi 1995'ten beri yapıyorum ve yapmaktan da gurur duyuyorum, severek yapıyorum. Hiçbir ücret karşılığı da yapmıyorum. Demek istediğim bu işi gönüllü olarak ve severek yapıyorum. Ben burada işte top atarken çocuklar etrafıma toplanıyor. 'Amca ne zaman patlatacaksın? Nasıl oluyor?' gibi sorular soruyor. Ben işte '3 dakika, 5 dakika falan var' diyorum. Onlar saymaya başlıyorlar. Bu da insana bir sevinç ve gurur veriyor. Yani bu işi herkes yapmaz. Ben bu işi severek yapıyorum" dedi.