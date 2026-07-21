2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı mı? 2026-YKS Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı mı? 2026-YKS Kontenjanları Kılavuzu! 2026-YKS tercih tarihleri açıklandı mı?
21.07.2026 - 18:05Güncellenme Tarihi:
2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlandığı duyuruldu. Üniversite adaylarının tercih tarihleri netleşti. 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı mı? 2026-YKS Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı mı? 2026-YKS Kontenjanları Kılavuzu! 2026-YKS tercih tarihleri açıklandı mı? İşte yanıtı...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
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Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."