2026 ÖSYM sınav tarihlerini değiştirdi mi? ALES/2, YÖKDİL/2 sınava tarihleri değişti mi? MEB AGS ve ÖABT sınav tarihleri değişti mi? 2026 ÖSYM sınav tarihleri ne zaman?

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler kapsamında, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nde güncelleme yapıldı.