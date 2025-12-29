2026 Milli Piyango Yılbaşı bileti nereden alınır? Online ve bayiden satın alma, güvenlik, iade ve sorgulama rehberi

5

BÜYÜK İKRAMİYE 4.6 MİLYAR TLMilli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.