2026 Milli Piyango Yılbaşı bileti nereden alınır? Online ve bayiden satın alma, güvenlik, iade ve sorgulama rehberi
2026'ya sayılı günler kala Milli Piyango yılbaşı biletleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklanmasının ardından Milli Piyango bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki 2026 Milli Piyango Yılbaşı bileti nereden alınır? İşte online ve bayiden satın alma, güvenlik, iade ve sorgulama rehberi...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2026 için geri sayım başlarken, bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi “Milli Piyango yılbaşı bileti 2026 ne kadar?” ve “Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı kaç TL?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık gecesi canlı yayında gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sitesi ve yetkili bayiler üzerinden sorgulanabilecek. Bilet satın almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango bayilerinin yanı sıra dijital platformlar üzerinden de güvenli şekilde işlem yapabilecek. Yılbaşı çekilişine kısa süre kala bilet satışlarında yoğunluk yaşanırken, yetkililer vatandaşları sahte bilet ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
MİLLİ PİYANGO 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerden ve Milli Piyango Online’dan satın alınabiliyor.
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi tam bilet fiyatı: 800 TL
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı: 400 TL
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 200 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ONLİNE SATIN ALMA EKRANI
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden alınabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango
BÜYÜK İKRAMİYE 4.6 MİLYAR TLMilli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.