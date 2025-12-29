2026 Milli Piyango bilet türleri ve fiyatları: Çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? Nasıl alınır?

1

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi canlı yayında yapılacak. Büyük ikramiye, amorti ve diğer ikramiyeler aynı gece sahiplerini bulacak. Bilet satın almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden satın alabilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar 2026? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? İşte, Milli Piyango bilet fiyatları 2026 ve Milli Piyango online bilet alma ekranı.