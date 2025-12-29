2026 Milli Piyango bilet türleri ve fiyatları: Çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? Nasıl alınır?
2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken, bilet türleri ve fiyatları netleşti. Şansını denemek isteyen milyonlarca kişi “2026 Milli Piyango çeyrek bilet kaç TL?”, “Yarım ve tam bilet fiyatı ne kadar?” ve “Milli Piyango bileti nasıl alınır?” sorularının cevabını araştırıyor.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi canlı yayında yapılacak. Büyük ikramiye, amorti ve diğer ikramiyeler aynı gece sahiplerini bulacak. Bilet satın almak isteyen vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden satın alabilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar 2026? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet ne kadar? İşte, Milli Piyango bilet fiyatları 2026 ve Milli Piyango online bilet alma ekranı.
MİLLİ PİYANGO 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerden ve Milli Piyango Online’dan satın alınabiliyor.Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi tam bilet fiyatı: 800 TLMilli Piyango Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı: 400 TLMilli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 200 TL
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 gecesi televizyondan canlı yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Bu yılki çekilişin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olması. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ONLİNE SATIN ALMA EKRANI
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden alınabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango