2026 LGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?

LGS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?



LGS sınavına giriş için zorunlu olan belge, MEB tarafından dijital olarak yayımlanır.



Beklenen süreç:

Yayımlanma tarihi: Sınavdan yaklaşık 1 hafta önce

Erişim adresi: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Çıktı: Okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrencilere verilir

Önemli: Sınav giriş belgesinde öğrencinin:



Sınava gireceği okul,

Salon ve sıra bilgisi,

Sınav kuralları yer alır.

Bu nedenle belgeyi kontrol etmek oldukça önemlidir.