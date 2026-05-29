2026 LGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU? Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 sınavı yaklaşırken öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Özellikle “LGS 2026 sınav yerleri belli oldu mu?” ve “Sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava kısa süre kala adayların sınav merkezlerini öğrenme süreci merakla beklenirken, gözler e-Okul sistemine çevrilmiş durumda.
LGS 2026 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 yılı itibarıyla LGS sınav yerleri henüz açıklanmış değil. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav yerleri genellikle sınava kısa süre kala duyuruluyor.
Önceki yılların uygulamalarına bakıldığında:
Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce erişime açılıyor.
Öğrenciler kendi sınav merkezlerini e-Okul üzerinden öğrenebiliyor.
Bu doğrultuda LGS 2026 sınav yerlerinin de Haziran ayı başlarında açıklanması bekleniyor.
LGS 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
LGS sınavına giriş için zorunlu olan belge, MEB tarafından dijital olarak yayımlanır.
Beklenen süreç:
Yayımlanma tarihi: Sınavdan yaklaşık 1 hafta önce
Erişim adresi: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Çıktı: Okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrencilere verilir
Önemli: Sınav giriş belgesinde öğrencinin:
Sınava gireceği okul,
Salon ve sıra bilgisi,
Sınav kuralları yer alır.
Bu nedenle belgeyi kontrol etmek oldukça önemlidir.
LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler sınav yerlerini aşağıdaki adımlarla öğrenebilir:
e-Okul VBS sistemine giriş yapın
“Sınav bilgileri” sekmesine tıklayın
Sınav merkezi ve salon bilgilerini görüntüleyin
Ayrıca okul yönetimleri de sınav giriş belgelerini öğrencilere resmi olarak teslim eder.
LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS genellikle her yıl Haziran ayında gerçekleştiriliyor. 2026 yılında da sınavın:
Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında yapılması bekleniyor.
Sınav iki oturum halinde uygulanır:
Sözel bölüm
Sayısal bölüm
LGS SINAV GÜNÜ HATIRLATMALARI
Sınav günü sorun yaşamamak için dikkat edilmesi gerekenler:
Yanınızda sınav giriş belgesi bulundurun
Geçerli kimlik kartı taşıyın
Sınav saatinden en az 30 dakika önce okulda olun
Yasaklı eşyaları getirmeyin
LGS 2026 İÇİN SON GELİŞMELER
Sınav yerleri henüz açıklanmadı
Giriş belgeleri yayımlanmadı
Açıklama MEB tarafından kısa süre içinde yapılacak
Öğrencilerin ve velilerin MEB duyurularını ve e-Okul sistemini düzenli takip etmesi gerekiyor.
SONUÇ: LGS SINAV YERLERİ İÇİN GÖZLER MEB’DE
“LGS 2026 sınav yerleri belli oldu mu?” sorusunun yanıtı şu an için hayır. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında açıklamanın çok yakın olduğu görülüyor. Sınava az bir süre kala sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler sınav yerlerini öğrenebilecek.