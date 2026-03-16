2026 Kadir Gecesi Mesajları: Aileye, Eşe, Sevgiliye ve Arkadaşa Gönderebileceğiniz En Anlamlı ve Duygusal Kadir Gecesi Mesajları ile Sözleri
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 2026 yılında dualarla ve ibadetlerle karşılanıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede, sevdiklerine uzaktan da olsa dokunmak isteyenler için en güzel, kısa, uzun, ayetli ve hadisli Kadir Gecesi mesajlarını derledik. İşte eşe, dosta, sevgiliye ve aileye gönderilebilecek 2026 Kadir Gecesi sözleri...
Kadir Gecesi ne zaman 2026 Mart ayındaki Ramazan ile birlikte yoğunluk kazandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi tarihi 2026 Diyanet takvimi ile belli oldu.
İslam aleminde menevi huzur ve heyecanla beklenen Kadir Gecesi ne zaman? sorusu gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre 2026 yılında Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
"Canım ailem, bu mübarek gecenin bereketi hanemize dolsun. Rabbim dualarımızı kabul, Kadir Gecemizi mübarek eylesin."
"Annem, babam ve kardeşlerim... Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, Rabbim hepimize sağlık ve huzur nasip etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Evimizin huzuru, soframızın bereketi daim olsun. Tüm ailemin Kadir Gecesi'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim."
"Dünyadaki en büyük şükür sebebim... Seninle el ele dua edebildiğimiz daha nice Kadir Gecelerimiz olsun. Gecen mübarek olsun canım eşim."
"Rabbim gönlündeki tüm güzellikleri bu gece ömrüne yazsın. Seninle her günüm bin aydan hayırlı olsa da, bu mübarek gecenin nuru ruhumuzu aydınlatsın. Kadir Gecen mübarek olsun."
"Dualarımda en baş sırada sen varsın. Rabbim bizi iki cihanda da ayırmasın. Hayırlı kandiller, hayırlı Kadir Geceleri sevdiğim."
"Dostum, kalbinden geçen tüm duaların bu gece kabul olması dileğiyle. Kadir Gecen mübarek, yolun hep aydınlık olsun."
"Varlığına şükrettiğim güzel arkadaşım; bu gece semaya açılan ellerin boş dönmesin. Selam ve dua ile Kadir Gecen mübarek olsun."
"Bin aydan hayırlı olan bu gecenin bereketi üzerine olsun. Tüm sevdiklerinle beraber nice huzurlu kandillere."