2024'ün en çok ziyaret edilen kütüphanesi oldu: Nüfusun neredeyse 2,5 katı!
Batman'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kitap görünümünde inşa edilen, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’nca (IFLA) 2021'de düzenlenen yarışmada, dünyada ‘tanınmayı hak eden’ 32 kütüphaneden biri seçilen Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, 2024’te 1 milyon 611 bin 223 ziyaretçiyle Türkiye'nin en çok ziyaret edilen İl Halk Kütüphanesi oldu. Vali Ekrem Canalp,” Batman'ın nüfusu ile karşılaştırıldığı zaman 1 milyon 611 bin kişilik ziyaretçi sayısıyla, toplam nüfusun neredeyse 2,5 katı” dedi.
Bayram AYHAN BATMAN, (DHA)
• 17 Mayıs 2025 - 14:18 • Son Güncelleme:
Bayram AYHAN BATMAN, (DHA)
• 17 Mayıs 2025 - 14:18 • Son Güncelleme: