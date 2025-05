2024'ün en çok ziyaret edilen kütüphanesi oldu: Nüfusun neredeyse 2,5 katı!

Bizim kütüphanemizde bebekler dahil herkes için, her kesimden insanı ve her yaştan insanı kendisine çekecek bölümler bulunuyor. Dolayısıyla bu kütüphaneye giren her yaştan insan kendisine ait olan bir bölümde hizmet alma şansına sahip oluyor. Bu da kütüphanemizin cazibesini arttırıyor.