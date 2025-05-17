2024'ün en çok ziyaret edilen kütüphanesi oldu: Nüfusun neredeyse 2,5 katı!

‘NÜFUSUN NEREDEYSE 2,5 KATI’

DHA’ya konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, kütüphanenin uluslararası bazda da kendisini ön planda tuttuğunu belirterek, şunları söyledi: “Açılışından itibaren kütüphanemiz yoğun bir şekilde özelikle de öğrencilerimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Öyle ki 2023 ve 2024 yılında il halk kütüphaneleri içerisinde en fazla ziyaretçi kabul eden kütüphane haline gelmiştir. Batman'ın nüfusu ile karşılaştırıldığı zaman 1 milyon 611 bin kişilik ziyaretçi sayısı toplam nüfusun neredeyse 2,5 katına tekabül eden bir ziyaretçi sayısına işaret etmektedir. Öğrencilerimiz kalabalık ortamlarda rahat şekilde ders çalışamadıkları için özellikle kütüphane ortamlarını ders çalışmak için tercih ediyorlar. Kütüphanemiz de toplamda 60 bin üyemiz var ve 68 bin adet de kitabımız öğrencilerimize, kütüphaneden faydalanmak isteyen insanlarımıza hizmet veriyor. Bizim Şehit Şenay Aybüke kütüphanemiz 1 milyon 611 bin ziyaretçi kabul ediyor ve sonrasındaki gelen kütüphanelerin sayısı da 900 binli, 800 binli rakamlarda. Bu Batman'da kütüphaneye ve özellikle de evlatlarımızın kütüphane ortamlarına talebi çok yoğun. Biz de bu taleplere uygun çözümler üretiyoruz.