200 Puanla Hangi Üniversiteye Girebilirim 2026? İşte 200 Puanla Tercih Edilebilecek Bölümler ve Üniversiteler

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2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının en çok araştırdığı konuların başında "200 puanla hangi üniversiteye girebilirim?", "200 puanla tercih yapılır mı?", "TYT 200 puanla hangi bölümler gelir?" ve "2 yıllık üniversite bölümleri kaç puanla öğrenci alıyor?" soruları geliyor. Her yıl binlerce aday, aldığı puana uygun üniversite ve bölüm araştırması yaparken özellikle devlet ve vakıf üniversitelerinin ön lisans programları yoğun ilgi görüyor. Ancak uzmanlar, tercih yaparken yalnızca puana değil başarı sıralamasına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. 200 puan seviyesinde tercih yapabilecek adaylar için sağlık, teknik, hizmet ve sosyal bilimler alanlarında birçok seçenek bulunuyor.