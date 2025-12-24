20 rekat Regaip Kandili namazı! Diyanet 20 rekatlık Recep ayı namazı ne zaman kılınır? Regaip Kandili gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?

3

Recep ayı ilk gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir sorusu, Üç Aylar’ın manevi atmosferinde en çok merak edilen konulardan biridir. İslam kaynaklarına göre bu özel namaz, 20 rekat olarak kılınır ve Recep ayının ilk gecesinde eda edilmesi tavsiye edilir. Niyet ederken, “Allah rızası için namaz kılmaya” kalben yönelmek esastır. Bu ibadet, Üç Aylar’ın başlangıcında yapılan en faziletli amellerden biri olarak kabul edilir ve Regaip Kandili’ne hazırlık niteliği taşır. Ramazan ayına yaklaşırken, bu namazın sevabı ve manevi değeri daha da artar; kişinin tövbe, dua ve zikirle Allah’a yakınlaşmasına vesile olur.