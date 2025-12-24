20 rekat Regaip Kandili namazı! Diyanet 20 rekatlık Recep ayı namazı ne zaman kılınır? Regaip Kandili gecesi namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir?
20 rekatlık Regaip Kandili namazı, Üç Aylar’ın manevi atmosferinde en çok araştırılan ibadetlerden biridir. Recep ayına girilmesiyle birlikte kılınan bu özel namaz, Müslümanlar için hem tövbe hem de dua kapılarının aralandığı bir fırsat olarak görülür. Üç Aylar’ın başlangıcıyla birlikte Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili gibi mübarek geceler yaklaşırken, bu namazın fazileti daha da önem kazanır. Ramazan ayına hazırlık niteliği taşıyan bu ibadet, kişinin kalbini arındırmasına ve manevi huzura kavuşmasına vesile olur. Peki, 20 rekatlık Recep ayı namazı nasıl kılınır? Üç aylar Recep ayı ilk gecesi namazı kaç rekat, 20 rekatlık Recep ayı namazına nasıl niyet edilir?
20 rekatlık Recep ayı namazı nasıl kılınır sorusu, Üç Aylar’ın manevi atmosferinde en çok araştırılan konulardan biridir. Bu namaz, Recep ayının ilk gecesinde kılınır ve iki rekatlık namazlar halinde toplam 10 selamla tamamlanır. Her iki rekatta Fatiha ve ardından bir sure okunarak namaz eda edilir. Niyet ederken “Allah rızası için Recep ayı namazını kılmaya” denilerek kalben yönelmek gerekir. Namazın ardından tesbih, zikir ve dua ile ibadet tamamlanır. İslam alimleri, bu namazın faziletinin çok büyük olduğunu, günahların affına ve manevi huzura vesile olacağını belirtir. Üç Aylar boyunca yapılan bu ibadet, Regaip Kandili ve Ramazan ayına hazırlık niteliği taşır.
İlk Gece Namazı: Recep ayını karşılayan ilk gece 20 rekat nafile namaz kılınması tavsiye edilir (İkişer rekatta bir selam vererek).
30 Rekatlık Hacet Namazı: Recep ayının bütününe yayılan bu namaz; ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve son 10 gün olmak üzere 10'ar rekat şeklinde kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun suresi okunur.
