2 yıl önce korkarak başladı şimdi herkes onu konuşuyor! Bu işletmede kadınlar hem çalışıyor hem kazanıyor

Erkekler kapıyı çaldığında kapılar direkt açılabiliyor ama ne yazık ki kadınlara hemen kapılar açılmayabiliyor. Burada biz aslında bir aile ortamında çalışıyoruz. Daha çok çalışan-personel ilişkisi değil de aile ilişkisi gibi bir ortamımız var. Tabii bunun birtakım zorlukları da var. Şöyle ki, kadın olduğunuz zaman bir dışarıda hayatınız oluyor, bir de evin içerisinde. Erkek işini yapar gider, yemeği hazırdır, oturur, uyur ya da sosyal aktivitelerde bulunabilir. Ama biz kadınlar buradan çıkıp bir de ev hizmetinde bulunuyoruz. Çok yorucu ama çok eğlenceli. Biz kadın olarak çalışmayı çok seviyoruz. Kendi paramı kazanmayı seviyorum. Bütün kadınlara da buradan seslenmek istiyorum, korkmayın, hiçbir şeyden korkmayın" dedi.