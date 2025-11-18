2 dağ arasında 50 çeşit üretiliyor! Dünyada 1 numara! Hasat bitti, üreticinin yüzü gülüyor

5

Kentin soğuk hava deposu konusunda da ileri seviyedeki iller arasında olduğunu anlatan Selçuk, "İl genelinde 118 soğuk hava deposu tesisimiz mevcut. Soğuk hava depolarımızın toplam 513 bin ton kapasitesi var. Bunun yanı sıra 56 paketleme tesisimiz de hizmet veriyor. Bu tesislerde çok sayıda işçi istihdam ediliyor." dedi.Üretici Nagehan Ersan da depolarının kapasitesinin 3 bin ton olduğunu ifade etti.Deponun bin tonluk kısmının normal soğutma, 2 bin tonluk bölümünün ise atmosferli soğuk hava deposu olduğunu dile getiren Ersan, "Şu sıralar depomuzda sadece elma paketlemesi gerçekleştiriliyor, depomuz farklı meyvelerin korunması ve paketlenmesi için de uygun." diye konuştu.