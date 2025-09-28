2 bin yıllık yolculuk sona erdi! 83 tarihi sikke anavatanında

3

Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'ne katkılarından dolayı teşekkür eden Yazgı, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu güçlü iş birliği, yalnızca 2 ülke için değil, uluslararası toplum için de örnek bir model oluşturmaktadır. İnancım odur ki bu ortaklığımız önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve başka ülkelere de ilham kaynağı olacaktır. 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eserimizin ülkemize dönüşü sağlanmıştır. Bu, bir istatistik olmanın ötesinde; uluslararası iş birliğinin, dayanışmanın ve ortak sorumluluk bilincinin somut kazanımlarıdır" ifadelerini kullandı.ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler ise, iade töreninin ABD ile Türkiye arasında yıllardır süren iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu söyled