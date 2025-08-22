2 bin rakımda gizemli mezarlık! 3 şehrin ortasında, kimse nedenini bilmiyor

4

Tarih ve coğrafya araştırmacısı Yusuf Köleli, "Daha spesifik olarak bu gölge Çağleli diye biliniyor. Arkamızdaki su pınarlarından kaynaklı küçük çakıl taşlarına bölge halkı Çağleli diyor aslında. İsmi de oradan geliyor. Etrafımızdaki yaylaları yıllardır çok eski zamanda kullanan yaylacıların mezarlarının başındayız. Bu bölge erdiğin öncesine kadar mezarlık olarak kullanılıyordu. Etrafımızda hiçbir yerleşim yeri yok aslında. Yani tamamen o dönemki yaylacıların yaylada vefat eden yakınlarını defnettikleri bir alan burası. En yakın yerleşimler 10 kilometre mesafede. Bu insanlar tabi bu yakın yerleşimlerde ikamet eden yaylacılar değil. Ağırlıklı olarak Pazarcık ve Gaziantep tarafından 1980'lere kadar bölgeye hayvancılık faaliyeti yapmak üzere gelen yaylacıların mezarları burada. Tabii 1980'lerden sonra da artık ulaşım imkanları kolaylaşmış, yollar açılmış. Hayvancılık devam etse de artık cenazelerini kendi memleketlerine götürmüşler" dedi.