1980'lerin hatırası Alanya'da geri dönüyor: Kadın girişimcilerden kırsal kalkınmaya dev hamle!

Üretim için kullanılan tezgahlara 'çulfalık' denildiğini aktaran Başkan Özçelik, "Alanya'da bu üretimi kendi marangozhanemizde başlattık. Önümüzdeki dönem içerisinde 15- 20 çulfalık ile köylerimizde ya da kuracağımız merkezlerde kadınların üretime katılmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Özçelik, özellikle son yıllarda Koza Üretim Kooperatifi sayesinde görsellik yönünün de geliştiğini kaydederek, "Kozalardan yapılan çiçekler hem estetik hem de ekonomik açıdan ciddi gelir kaynağı durumuna geldi" diye konuştu.