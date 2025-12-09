18 yaşında yayla lezzetinin ustası oldu! Önce coğrafi işaret aldırdı, şimdi sırrını oğullarına öğretiyor

2

Rize'nin coğrafi işaretli ürünü olan Derepazarı Pidesi, yiyenleri kendisine hayran bırakıyor. Rize'nin Derepazarı ilçesine ait olan bu lezzet ismini ilçeden alıyor. İçerisine konulan peynirinden tereyağına kadar her şey Kaçkar Dağları'nda beslenen hayvanlardan temin ediliyor. Hal böyle olunca pide de vazgeçilmez bir lezzet hali alıyor. Pidenin geleceği için de yeni ustalar yetişmeye başlıyor. Rize'nin Derepazarı İlçesi'nde pide ustalığı yapan Efkan Kart, 2 oğlunu da kendisi gibi pide ustası olarak yetiştiriyor. Pidenin geleceğine hizmet etmeyi isteyen Kart, Derepazarı Pidesi'nin nesillerce sürmesini arzu ediyor.