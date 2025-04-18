162 yıllık lezzet! Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Koca (49), 162 yıldır simit üreten ailesinin 4’üncü kuşak temsilcisi olarak tarihi ilçeyle özdeşleşen ‘Safranbolu Simidi’ üretiyor. Koca, “Safranbolu’da odun ateşinde simit yapan tek biz varız. Safranbolu’nun tarihini 5’inci kuşaklara taşımak için devam etmekteyiz. İşletmeyi babamdan devraldım. Babam babasından, dedem de kendi babasından devralmış” dedi.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-
• 18 Nisan 2025 - 17:16 • Son Güncelleme:
Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-
• 18 Nisan 2025 - 17:16 • Son Güncelleme: