Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem162 yıllık lezzet! Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor
HaberlerGündem Haberleri 162 yıllık lezzet! Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

162 yıllık lezzet! Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Mehmet Koca (49), 162 yıldır simit üreten ailesinin 4’üncü kuşak temsilcisi olarak tarihi ilçeyle özdeşleşen ‘Safranbolu Simidi’ üretiyor. Koca, “Safranbolu’da odun ateşinde simit yapan tek biz varız. Safranbolu’nun tarihini 5’inci kuşaklara taşımak için devam etmekteyiz. İşletmeyi babamdan devraldım. Babam babasından, dedem de kendi babasından devralmış” dedi.

Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-
• 18 Nisan 2025 - 17:16 • Son Güncelleme:
Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)-
• 18 Nisan 2025 - 17:16 • Son Güncelleme:
1162 yıllık lezzet Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’da, 162 yıl önce susamsız simit olarak üretilmeye başlayan Safranbolu Simidi, odun ateşinde pişirilip yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor.

2162 yıllık lezzet Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesindeki 162 yıllık fırında Mehmet Koca, ailesinin 4’üncü kuşak temsilcisi olarak susamsız simidi üretmeye devam ediyor. İlçeyle özdeşleşen ‘Safranbolu Simidi’ne, turistler ilgi gösteriyor.

3162 yıllık lezzet Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

Mehmet Koca, odun ateşinde yapılan simidi anlatarak, "Hamuru yoğurduktan sonra Safranbolu Simidi, makarna ve su böreği gibi bakır kazanlarda haşlanır. Haşlandıktan sonra buradaki odun ateşinde pişmeye başlar.

4162 yıllık lezzet Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

Safranbolu’da odun ateşinde simit yapan tek biz varız. Bu işletmeyi babamdan devraldım. Babam babasından, dedem de kendi babasından devralmış" dedi.

5162 yıllık lezzet Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

Turistlerin simide ilgisini de anlatan Koca, "Genelde buraya yabancı turist olarak Uzak Doğu ülkelerinden geliyorlar. Mesela bir simidi, 5-6 kişi paylaşıyor, deniyorlar. Biz de onlara tarif ediyoruz. Bunu cevizle yiyebilirsiniz, içine kaşar peynir koyup yiyebilirsiniz diye çeşitli versiyonlarını anlatıyoruz. Bu simidin bir özelliği de 1-2 gün geçtikten sonra Safranbolu'nun yöresel yemeği papara yapılarak da çok güzel bir yemek oluyor.

6162 yıllık lezzet Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

Bu mesleği ilerletmek için çırak bulmamız gerekiyor. Ustamızla beraber çırak bulmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

7162 yıllık lezzet Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

55 yıldır aynı fırında çalışan fırın ustası Burhan Kartav (65), ilkokulu bitirdikten sonra çıraklıktan başlayarak zamanla usta olduğunu söyledi. Kartav, yeni çırak yetiştirmekte ise zorlandıklarını ifade etti.