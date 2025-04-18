162 yıllık lezzet! Meşhur Safranbolu simidinin sırrı odun ateşinde: 4 kuşaktır aynı aile üretiyor

Turistlerin simide ilgisini de anlatan Koca, "Genelde buraya yabancı turist olarak Uzak Doğu ülkelerinden geliyorlar. Mesela bir simidi, 5-6 kişi paylaşıyor, deniyorlar. Biz de onlara tarif ediyoruz. Bunu cevizle yiyebilirsiniz, içine kaşar peynir koyup yiyebilirsiniz diye çeşitli versiyonlarını anlatıyoruz. Bu simidin bir özelliği de 1-2 gün geçtikten sonra Safranbolu'nun yöresel yemeği papara yapılarak da çok güzel bir yemek oluyor.