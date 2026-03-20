16 yaşında bayram ziyaretine gitti, 5 gündür haber yok! Bolu'dan Adana'ya bir kayıp hikayesi

"Biz bu aileden şikayetçiyiz"



Kızı Ayşe Başaran'ın kaçırıldığını öne süren acılı baba Ahmet Başaran, "Ayın 13'ünde kızım Ayşe Başaran, Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'ya babaannesinin, dedesinin yanına göndermiştim. Ayın 15'inde büyük kızım Ayşe Başaran, Asel Sönmez (15) isimli arkadaşı tarafından 15 gün içerisinde Instagram'da tanışıp kızımı alıkoyup kendi evinde polisten habersiz, babaannesi ve dedesinden habersiz iki gün boyunca Asel Sönmez ve annesi evlerinde saklamışlardır. Biz bu konu hakkında Asel Sönmez'in annesiyle görüştüğümüzde, Dağlıoğlu Gülbahçesi'ne bıraktığı söylenilmiştir. Çocuk Şube'ye bilgisi verilmiş olup eşimin, Asel Sönmez'in annesine 'Kızımız Ayşe Başaran'ı Dağlıoğlu Gülbahçesi'nden mi aldınız da oraya niçin teslim ediyorsunuz? Babaannesine neden teslim etmediniz?' demiştir. Biz bu aileden şikayetçiyiz. Kızımın başına ne geldi, ne oldu biz bilemiyoruz. Bu yüzden Asel Sönmez'in suçlu olduğuna eminim. Çünkü evden çıkmasına sebep olan kişi odur. Belki birilerine satmıştır. Sonuçta ben herkesten şikayetçiyim; sebep olanlardan, kızımı yakanlardan" ifadesini kullandı.