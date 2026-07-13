15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz Günü Kamu Kurumları Açık Mı? 15 Temmuz Çarşamba Hastaneler ve Bankalar Kapalı Mı?
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı, hastaneler hizmet verecek mi, kamu kurumları çalışacak mı? Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde milyonlarca vatandaş resmi dairelerin, bankaların, sağlık kuruluşlarının ve diğer kamu hizmetlerinin çalışma durumunu araştırıyor. Kamu kurumlarında işi olanlar, banka işlemlerini tamamlamak isteyenler ve hastane randevusu bulunan vatandaşlar için 15 Temmuz tatiline ilişkin tüm detayları derledik.
Türkiye genelinde her yıl anma programları ve çeşitli etkinliklerle idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşların gündeminde yine aynı sorular yer alıyor. 15 Temmuz resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı, bankalar çalışıyor mu, devlet hastanelerinde muayene olunabiliyor mu, noterler ve kargo şirketleri hizmet veriyor mu? Özellikle 15 Temmuz Çarşamba günü resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca kişi, kurumların çalışma takvimini merak ediyor. İşte 15 Temmuz tatiline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 15 Temmuz tarihinde kamu çalışanları izinli sayılıyor ve devlet kurumlarında normal mesai düzeni uygulanmıyor.
2026 yılında 15 Temmuz tarihi Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihte ülke genelinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak.
15 TEMMUZ'DA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?
Resmi tatil nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek.
Bu kapsamda;
Valilikler
Kaymakamlıklar
Nüfus müdürlükleri
Tapu müdürlükleri
Vergi daireleri
SGK müdürlükleri
Belediyelerin birçok hizmet birimi
Diğer kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Vatandaşlar resmi işlemlerini takip eden ilk iş gününde gerçekleştirebilecek.
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz resmi tatil kapsamında yer aldığı için banka şubeleri kapalı olacak.
Şubeden yapılacak işlemler gerçekleştirilemeyecek. Ancak;
ATM'ler,
Mobil bankacılık uygulamaları,
İnternet bankacılığı hizmetleri, çalışmaya devam edecek. EFT gibi bazı işlemler ise bir sonraki iş gününde hesaba geçebilecek.
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA HASTANELER AÇIK MI?
Devlet hastanelerinde poliklinik hizmetlerinin büyük bölümü resmi tatil nedeniyle verilmeyecek.
Ancak;
Acil servisler,
112 Acil Sağlık Hizmetleri,
Nöbetçi sağlık ekipleri, kesintisiz şekilde hizmet sunmaya devam edecek.
Özel hastanelerde ise çalışma düzeni kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. Ancak acil servisler hizmet vermeyi sürdürecek.
15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde olduğu gibi 15 Temmuz'da da nöbet sistemi uygulanacak.
Normal eczanelerin önemli bölümü kapalı olurken, nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verecek.
15 TEMMUZ'DA NOTERLER VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Noterler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
Kargo şirketlerinde ise kurumların kendi çalışma planlarına göre farklı uygulamalar görülebilecek. Bazı şubeler hizmet vermezken bazı şirketler sınırlı operasyon gerçekleştirebilecek.