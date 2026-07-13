15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz Günü Kamu Kurumları Açık Mı? 15 Temmuz Çarşamba Hastaneler ve Bankalar Kapalı Mı?

1

Türkiye genelinde her yıl anma programları ve çeşitli etkinliklerle idrak edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken, vatandaşların gündeminde yine aynı sorular yer alıyor. 15 Temmuz resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı, bankalar çalışıyor mu, devlet hastanelerinde muayene olunabiliyor mu, noterler ve kargo şirketleri hizmet veriyor mu? Özellikle 15 Temmuz Çarşamba günü resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca kişi, kurumların çalışma takvimini merak ediyor. İşte 15 Temmuz tatiline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.