15 metrekare dükkânda teknolojiye tek başına kafa tutuyor! Mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

4

Gençlerin teknoloji ile fazla vakit geçirdiğini, en azından hobi olarak da olsa bir mesleğe yönelmeleri gerektiğini ifade eden Leblebici; "Gençliğe veya emeklilere kim olursa olsun bu iş öneriyorum. Getirisi güzel fakat işin üzerine eğilmek gerekiyor. Gençlerin okul döneminde bizim çocukluğumuzdaki gibi bir zamanları kesinlikle yok, beton yığınları arasındalar. Kendilerini telefona, bilgisayara vermişler, hiçbir işle ilgilenemiyorlar. En azından hobi olarak dahi yapılabilir ve zamanın nasıl geçtiğini de bu işte anlamaları mümkün değil" şeklinde konuştu.