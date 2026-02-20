GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem1430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor
HaberlerGündem Haberleri 1430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

1430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

20.02.2026 - 19:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'un Osmancık ilçesinde 1430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan iftar geleneği 6 asırdır bozulmadan sürdürülüyor. Belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle her gün 500 haneye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor.

11430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve tam 6 asırdır kesintisiz devam eden iftar geleneği, bu Ramazan'da da gönülleri ısıtıyor.

21430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

1430 yılında Osmanlı Sadrazamı Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan imaret geleneği, günümüzde belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaşıyor.

31430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

Osmancıklı Danişmendoğlu Koca Mehmet Nizamüddin Paşa'nın 1429-1438 yılları arasındaki başvezirliği döneminde inşa ettirdiği külliyenin bir parçası olan imaret (aşevi), yüzyıllar geçmesine rağmen yardımlaşma ruhunun merkezi olmaya devam ediyor.

41430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

Osmanlı Devleti'nin en köklü vakıf geleneklerinden biri olan bu sistemde, hazırlanan sıcak yemekler yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Verilen hizmet Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, aşevini ziyaret ederek görevlilerle sohbet edip, sefer taslarını hazırladı.

51430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

"Burada kültür, gelenek, örf ve anane yaşatılmakta"

Ramazan ayının birlik, sevgi ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da, "600 yıllık geleneği olan ve her Ramazan'da ihtiyaç sahipleri ile isteyenlere yemek sağlayan bir yerdir. Burada kültür, gelenek, örf ve anane yaşatılmakta. Belediyemiz ve hayırseverlerin katkıları ile bu gelenek devam ettirilmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

61430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

"600 yıllık geleneğimizi devam ettiriyoruz"

Sefer taslarının hazırlanmasına eşlik eden ve geleneğin yaşatılması konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Osmancık Beldiye Başkanı Ahmet Gelgör,

71430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

"600 yıllık geleneğimizi devam ettiriyoruz. 18 personel ve 4 ekiple Ramazan ayı boyunca 500 haneye 3 çeşit yemek gönderiyoruz. Hayır sahiplerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.