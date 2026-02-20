1430 yılında Koca Mehmet Paşa tarafından başlatılan Ramazan geleneği devam ediyor

5

Ramazan ayının birlik, sevgi ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da, "600 yıllık geleneği olan ve her Ramazan'da ihtiyaç sahipleri ile isteyenlere yemek sağlayan bir yerdir. Burada kültür, gelenek, örf ve anane yaşatılmakta. Belediyemiz ve hayırseverlerin katkıları ile bu gelenek devam ettirilmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.