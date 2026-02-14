14 Şubat öncesi 46 milyonluk 'Medyum' operasyonu: 14 Şubat öncesi 46 milyonluk 'Medyum' operasyonu

4

Şüphelilerin, ağına düşürdükleri vatandaşları 'üzerinizde ağır büyü var' diyerek, sahte ritüeller düzenledikleri, muska yapma, tılsım bozma, kurban bedeli adı altında hiçbir dini ve ilmi karşılığı olmayan; hayvan kalıntılarından, anlamsız sembollerden ve bez parçalarından oluşan materyalleri 'tılsım' adı altında fahiş fiyatlara sattıkları, mağdurlardan alınan kişisel verilerin veya özel durumlarını tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldıkları belirlendi.