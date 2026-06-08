12. YARGI PAKETİNDE SON DURUM | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi’nde af ve infaz düzenlemesi var mı? 12. Yargı Paketi TBMM’ye geldi mi?
Türkiye’de yargı reformu kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni yargı paketi, özellikle af beklentisi, infaz düzenlemesi ve Meclis süreci açısından yoğun şekilde araştırılıyor. “12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?”, “TBMM’ye geldi mi?” ve “Af var mı?” soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte tüm soruların kısa ve net cevapları...
12. Yargı Paketi son durum gelişmeleri vatandaşlar, mahkum yakınları, hukukçular ve iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor. “12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?”, “12. Yargı Paketi TBMM’ye geldi mi?”, “Genel af var mı?”, “İnfaz düzenlemesi olacak mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemede özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması, dava sürelerinin kısaltılması ve ceza adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik maddelerin öne çıkması bekleniyor. Peki 12. Yargı Paketi’nde son durum ne? İşte kamuoyunda konuşulan maddeler ve son açıklamalar…
Türkiye’de uzun süredir gündemde yer alan 12. Yargı Paketi için bekleyiş sürüyor. Özellikle infaz düzenlemesi, genel af iddiaları, denetimli serbestlik değişiklikleri ve uzun süren davalara ilişkin düzenlemeler nedeniyle milyonlarca kişi gelişmeleri anbean takip ediyor.Adalet Bakanlığı ve AK Parti kaynaklarından gelen açıklamalara göre, 12. Yargı Paketi üzerindeki teknik çalışmalar devam ediyor. Paketin önümüzdeki süreçte TBMM gündemine gelmesi beklenirken, şu ana kadar resmi anlamda yasalaşmış bir düzenleme bulunmuyor.
12. YARGI PAKETİ TBMM’YE GELDİ Mİ?
Kamuoyunda en çok araştırılan başlıklardan biri de “12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu?” sorusu oldu.
Son değerlendirmelere göre paket henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi. Adalet Bakanlığı ve ilgili komisyonlarda yürütülen teknik çalışmaların sürdüğü, teklifin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı’na sunulmasının beklendiği belirtiliyor.
Bazı kulis bilgilerine göre paketin onlarca maddeden oluşabileceği ve özellikle yargılamaların hızlandırılması konusunda önemli düzenlemeler içerebileceği ifade ediliyor.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Henüz resmi bir tarih açıklanmış değil. Ancak yeni yasama dönemi içinde düzenlemenin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Yargı reformu kapsamında hazırlanması planlanan pakette;
Boşanma davalarının hızlandırılması,
Kira ve tahliye uyuşmazlıkları,
Ticari davalar,
Arabuluculuk sistemi,
Dijital yargı uygulamaları,
Mahkemelerde iş yükünün azaltılması gibi başlıkların ön plana çıkabileceği konuşuluyor.
Uzun süren dava süreçleri nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet geldiği ve yeni paketin bu sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediği belirtiliyor.
12. YARGI PAKETİ’NDE AF VAR MI?
En çok merak edilen başlıkların başında genel af konusu geliyor.
Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda, 12. Yargı Paketi kapsamında genel affa yönelik net bir düzenleme olduğu belirtilmedi. Bu nedenle kamuoyunda ortaya atılan “genel af çıkacak” iddiaları resmi olarak doğrulanmış değil.
Özellikle sosyal medyada yayılan iddialarla resmi açıklamalar arasında fark bulunduğu ifade ediliyor.
12. YARGI PAKETİ’NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
İnfaz düzenlemesiyle ilgili beklentiler devam ederken, kapsamlı bir ceza indirimi konusunda henüz netleşmiş resmi bir madde bulunmuyor.
Ancak;
Denetimli serbestlik sistemi,
Cezaevlerindeki yoğunluk,
İnfaz uygulamaları,
Cezasızlık algısının önlenmesi gibi konuların değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.
Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak taslak metinle birlikte detayların daha net ortaya çıkması bekleniyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
12. Yargı Paketi çıktı mı?
Hayır. 12. Yargı Paketi henüz yasalaşmadı.
12. Yargı Paketi TBMM’den geçti mi?
Hayır. Paket henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi.
12. Yargı Paketi’nde genel af var mı?
Şu an için resmi olarak açıklanmış bir genel af düzenlemesi bulunmuyor.
İnfaz düzenlemesi olacak mı?
İnfaz sistemine ilişkin bazı düzenlemeler konuşulsa da kapsamlı bir af veya ceza indirimi netleşmiş değil.
12. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak?
Kesin tarih açıklanmadı. Meclis takvimiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.
Yeni yargı paketinin amacı ne?
Dava süreçlerini hızlandırmak, mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve adalet sistemini daha etkin hale getirmek.
12. Yargı Paketi kimleri ilgilendiriyor?
Mahkumlar, mahkum yakınları, avukatlar, iş insanları, kiracılar, ev sahipleri ve devam eden davası bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.