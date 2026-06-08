12. YARGI PAKETİNDE SON DURUM | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi’nde af ve infaz düzenlemesi var mı? 12. Yargı Paketi TBMM’ye geldi mi?

7

SIKÇA SORULAN SORULAR



12. Yargı Paketi çıktı mı?

Hayır. 12. Yargı Paketi henüz yasalaşmadı.



12. Yargı Paketi TBMM’den geçti mi?

Hayır. Paket henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi.



12. Yargı Paketi’nde genel af var mı?

Şu an için resmi olarak açıklanmış bir genel af düzenlemesi bulunmuyor.



İnfaz düzenlemesi olacak mı?

İnfaz sistemine ilişkin bazı düzenlemeler konuşulsa da kapsamlı bir af veya ceza indirimi netleşmiş değil.



12. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak?

Kesin tarih açıklanmadı. Meclis takvimiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.



Yeni yargı paketinin amacı ne?

Dava süreçlerini hızlandırmak, mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve adalet sistemini daha etkin hale getirmek.



12. Yargı Paketi kimleri ilgilendiriyor?

Mahkumlar, mahkum yakınları, avukatlar, iş insanları, kiracılar, ev sahipleri ve devam eden davası bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.