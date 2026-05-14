12. YARGI PAKETİNDE SON DURUM | 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi'nde af ve infaz düzenlemesi var mı? 12. Yargı Paketi TBMM'ye geldi mi?
Türkiye’de yargı reformu kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni yargı paketi, özellikle af beklentisi, infaz düzenlemesi ve Meclis süreci açısından yoğun şekilde araştırılıyor. “12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?”, “TBMM’ye geldi mi?” ve “Af var mı?” soruları en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
12. Yargı Paketi, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen düzenleme; dava sürelerinin kısaltılması, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve bazı hukuki uygulamaların yeniden şekillendirilmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor. Özellikle son dönemde artan “af çıkacak mı?”, “infaz düzenlemesi olacak mı?” ve “12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?” soruları, kamuoyundaki ilgiyi daha da artırmış durumda.
12. YARGI PAKETİ’NDE AF VAR MI?
Kamuoyunda sıkça konuşulan genel af iddiaları, paketin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu.
Yetkili açıklamalara göre:
12. Yargı Paketi’nde genel af bulunmuyor
Af düzenlemesine yönelik resmi bir çalışma yapılmadığı ifade ediliyor
Bu nedenle, yeni paket kapsamında geniş kapsamlı bir af beklentisinin karşılanmayacağı anlaşılıyor.
12. YARGI PAKETİ TBMM’YE GELDİ Mİ?
Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri olan “12. Yargı Paketi TBMM’ye geldi mi?” sorusunun yanıtı şimdilik netleşti.
12. Yargı Paketi henüz TBMM’ye sunulmadı.
Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaların devam ettiği, taslak metin üzerinde son düzenlemelerin yapıldığı belirtiliyor. Paketin tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Meclis’e sunulması bekleniyor.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
“12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?” sorusu için resmi bir tarih verilmiş değil.
Ancak kulis bilgilerine göre:
Paketin kısa süre içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor
Meclis sürecinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek
Yani net bir tarih bulunmasa da, düzenlemenin 2026 yılı içinde yasalaşabileceği değerlendiriliyor.
12. YARGI PAKETİ’NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Bir diğer önemli konu ise infaz düzenlemesi.
Mevcut bilgilere göre:
12. Yargı Paketi’nde doğrudan bir infaz düzenlemesi yer almıyor
Paketin daha çok yargı süreçlerini düzenlemeye yönelik olduğu belirtiliyor
Ancak ilerleyen süreçte infaz sistemine ilişkin ayrı bir çalışma yapılabileceği ihtimali de gündemde yer alıyor.
'HEPSİ 12. PAKETTE'
Sosyal medyada 18 yaş ve üstü için kimlik düzenlemesine ilişkin soruyu cevaplayan Gürlek, "Onun çalışmaları şu an devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız paketi geçirdi. Biz de benzer örnekler aldık. Onların hepsi 12. Yargı Paketi'nde. Sosyal medya düzenlemesi, çocuklara cezanın artırılması şu an çalışma aşamasında. Zaten belirli bir aşamaya geldikten sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz." diye konuştu.
YARGILAMALARIN HIZLANDIRILMASI HEDEFİ
Paketin temel hedeflerinden biri yargı süreçlerinin hızlandırılması. Bu doğrultuda noterlik işlemlerinin kapsamının genişletilmesi, bazı hukuki işlemlerin yargı dışı mekanizmalarla sonuçlandırılması ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması öngörülüyor. Özellikle vatandaşların sık karşılaştığı işlemlerle ilgili bürokrasinin azaltılması planlanıyor.
Elektronik işlemler, uzaktan erişim imkânları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının daha etkin kullanılmasıyla mahkemelerin üzerindeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.