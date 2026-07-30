12 bin yıllık buğdaya talep patladı! Üreticiler hasada başladı

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Siyez üreticisi genç çiftçi Yasin Ciğerci ise 12 bin yıllık geçmişe sahip siyez buğdayının ana vatanı İhsangazi ilçesinin olduğunu belirterek, "Geçen yılın Ekim ayında siyez buğdayımızı toprakla buluşturmuştuk. Uğraşlar sonucunda hasadımıza başladık. Siyezin hasadını yaptıktan sonra 12 bin yıllık siyez buğdayımızı değirmenimize götürüp siyez unu ve siyez bulguru haline getireceğiz. Siyez buğdayımıza talep çok fazla. Bizler de siyez buğdayımızdan katma değerli ürünler yapıyoruz. Siyez unu, siyez bulguru, siyez eriştesi, siyez makarnası, siyez galettesi, siyez gevreğine yoğun bir ilgi var. Siyezi herkese tüketmesini tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin en çok aranan ürünü olarak siyezin İhsangazi ilçemizde en iyi şekilde yetiştiriyoruz" dedi.