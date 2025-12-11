11 yılda 2,9 milyon metrekarelik sessiz katil denizden çıkarıldı!

4





Balıkçıların kendileriyle güzel bir işbirliği içinde olduğunu ifade eden Türkyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:



"Saha taramalarında geri bildirimler alıyoruz ve koordinat olarak belirledikleri alanlara dalmak suretiyle bu av araçlarını denizden çıkarıyoruz. Bu proje kapsamında sadece ülkemizde değil, uluslararası pek çok kuruluş tarafından örnek alınan bir çalışma içinde yer alıyoruz. Özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz'den de sorumlu olan Akdeniz Yerel Balıkçılık Komisyonu bu çalışmaları örnek proje olarak gösteriyor. Birçok ülkede de bu tür çalışmaların yapılması için diğer ülkelere tavsiyelerde bulunuyor. Bu hem ülkemiz açısından gurur verici bir çalışma olmakla birlikte diğer taraftan kendi denizel ekosistemimizin korunması, ülkemizin gündeminde olan Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların görünürlüğünü ortaya koymak adına önemli çalışmalar yaptığımızı söyleyebilirim."



Genel Müdür Türkyılmaz, açıklamasının ardından beraberindekilerle "Su Ürünleri Kontrol" teknesiyle Kumkale Limanı'ndan denize açıldı.



Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ile Eftelya Dina Denizcilik dalgıçları tarafından 12 metre derinliğe dalış yapıldı. Dalgıçların su altında paraşüte bağladıkları hayalet ağ, su üzerine çıkarıldıktan sonra tekneye alındı.