11 ay boyunca Avrupa'ya satılıyor! Amasya'da 500 bin ton üretildi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
16.04.2026 - 10:50

Amasya'da üretimi bol olan coğrafi işaret tescilli soğan depolarda kilosu 7,5 TL'den, pazarda ise en ucuz ürün olarak 15 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

‘Soğan giren eve doktor girmez' sözleriyle satılan soğan, tırlarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor.

Türkiye'de üretiminin en çok yapıldığı ikinci il olan Amasya'da geçen yıl 90 bin dekar ekimi gerçekleşen soğanda yaklaşık 500 bin tonluk rekolte elde edildi.

Yörede soğan üretim ve satışı yapan çiftçilerden Oğuz Çelik, "Türk soğanı şu anda bütün dünyaya gidiyor. Almanya'ya, İngiltere'ye soğan gönderiyoruz. Bu yıl ürün çok olduğu için fiyatlar uygundu. Soğan depolarda 7,5 TL'den başlayan fiyatla satılıyor" dedi.

"11 ay boyunca Avrupa'ya soğan sattık"Amasya'da mayıs ayının ilk haftasından itibaren erkenci çeşit soğanın hasadına başlanacağını anlatan Çelik, "Türkiye'de yeterince soğan var. Bu yıl da olacak. Havalar, yağışlar istediğimiz gibi gidiyor. 11 ay boyunca Avrupa'ya soğan sattık. Devlet teşvik de verdi. İhraç olmasaydı soğan dökülecekti. Almanya'daki Türkler Türk soğanını tercih ediyor. Soğan acı yeniyor. Soğan ağlatır da, güldürür de. Turizmin de çok olması soğan tarımına faydalı. Talep olunca fiyatlar artıyor. Avrupalı dostlarımız ülkemize gelsin" diye konuştu.

Şifa deposu soğanı semt pazarlarında ‘Soğan giren eve doktor girmez' sözleriyle sattıklarını belirten Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise, "Kilosunu 15 TL'den başlayan fiyatlarla sattığımız soğan pazarın en ucuz ürünü" şeklinde konuştu.

Soğanın sudan bile ucuz olduğuna işaret eden pazarcı esnafı Salih Yılmaz, ekmekle aynı fiyattan satıldığını söyledi.

Soğanın Türk mutfağının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan emekli Aysel Tekmen ise, "Soğansız hiçbir şey olmaz. Sofranın, yemeğin yakışığı soğandır. Közlemesi, kavurması, her çeşidi oluyor" ifadelerini kullandı.

