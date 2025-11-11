100 gramı 60 bin TL! Topraktan para fışkırıyor, bu bitkiyi eken hemen zengin oluyor, bir tutamı yetiyor
Kaynak : İHA /AA
Resmen altından daha değerli! Bu bitkiyi eken senesinde evini arabasını alıyor. Gramı 600 liradan satılıyor. Kilosu 600 bin lirayı bulan "mor mucize" tarlaları renklendirdi. Verimin her geçen gün arttığını belirten üreticiler, altından bile değerli bu bitkiyle hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyor.
Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor. Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran üretimi Tekirdağ'da da yaygınlaştırılıyor.
Tekirdağ'da son yıllarda üretim alanı hızla artan safran bitkisi, hem ekonomik değeri hem de tıbbi faydalarıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Saray ilçesi Göçerler Mahallesi'nde genç bir üreticiye ait 20 dekarlık iki yıllık safran tarlasını ziyaret etti.Ziyaret sırasında üretici aileyle bir araya gelen Aksoy, soğuk ve yağışlı havaya rağmen özveriyle yapılan üretimi yerinde inceledi. Annesi, babası ve bölgedeki emekçi üreticilerle birlikte çalışan genç çiftçiyi tebrik eden Aksoy, "Safran, gramı adeta altınla yarışan bir ürün. Katma değeri çok yüksek ve Tekirdağ tarımı için yeni bir umut kaynağı" dedi.
İl Müdürü Aksoy, bitkinin hem ekonomik getirisi hem de sağlık açısından değerine dikkat çekti. Aksoy, "Safran; ilaç, kozmetik ve gıda sanayinde kullanılan, antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan çok değerli bir bitki. Bölgemizin iklimi ve toprak yapısı bu üretime oldukça uygun. Bu tür yenilikçi üretimler, kırsal kalkınmayı destekliyor ve çiftçimize yeni gelir kapıları açıyor" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından Göçerler köy kahvesinde üreticilerle buluşan Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler ve destek programları hakkında bilgi vererek üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. Safranın yanı sıra katma değeri yüksek diğer ürünlerin de bölge tarımı için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.Ziyarete katılan üreticiler, safran üretimine olan ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu alandaki desteklerin artmasının üretimi daha da güçlendireceğini ifade etti.
Öte yandan geçen yıl Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili de alan Karabük safranın hasadı sürüyor. Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan 22 yaşındaki ziraat mühendisi Mine Yılmaz, babasıyla Safranbolu safranını daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.
Bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda safran üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, çiçeklenmenin gayet iyi olduğunu, verimin her geçen gün arttığını, çiçeklenmenin 20-25 gün daha sürmesini beklediklerini anlattı.
Safranbolu safranının kalitesine dikkat çeken Yılmaz, ürüne olan talebin her geçen yıl arttığını belirterek, "Safranbolu safranına oldukça fazla talep var. Çünkü ürün çok kaliteli. 2025 ürününü bir gram fiyatı 600 liradan satacağız gibi görünüyor. Tabii bu sezon sonu belli olur ama şu anda görülen fiyat yaklaşık 600 lira civarında" dedi.
Yılmaz, kilogram fiyatı 600 bin lira olan safrandan bu yıl 24-25 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti: "Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla misafir ağırlıyoruz. Her gün buraya geliyorlar, beraber hasat yapıyoruz. Hasattan sonra harmanımızı yapıyoruz. Hem doğayla bütünleşiyorlar hem de safran çiçeği hasadını deneyimlemiş oluyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Misafirlerimizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz."
Hasat edilen safran çiçeklerinin farklı alanlarda değerlendirildiğini de kaydeden Yılmaz, safranın sadece baharat olarak değil, gıda ve kozmetik sektörlerinde de kullanıldığını söyledi.