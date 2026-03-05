1 çocuk babası su istediği için darbedilip öldürülmüştü: Sanıkların cezası belli oldu

5

"Bir anda kendimi olayın içinde buldum"



Tutuklu sanık Ahmet Irmalı ise, mütalaaya karşı, "Ben bu olayı başından sonuna kadar tüm gerçekliği ile anlattım. Kendi halinde yaşayan biriydim, bir anda kendimi olayın içinde buldum" diye konuştu.