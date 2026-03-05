1 çocuk babası su istediği için darbedilip öldürülmüştü: Sanıkların cezası belli oldu
Kahramanmaraş'ta 1 çocuk babası şahsın su istediği iş yerinde çıkan tartışmada sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası, tutuksuz yargılanan 4 sanığa ise 4'er ay hapis cezası verdi.
6 Eylül 2024'te Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın önünde iddiaya göre çalışanlardan su isteyen Mesut Kazancı (30), işçilerin hortumu göstermesi üzerine "Bardağınız yok mu?" diye karşılık vermiş, çıkan kavgada iş yeri çalışanlarından Ahmet I. ve Erman N., Kazancı'ya sopayla saldırmıştı. Ağır yaralanan Kazancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Ahmet Irmalı (38), Erman N. (43), Abdullah H. (25), Veysel D. (39) ve Yusuf Ü. (38) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, olaya ait görüntüleri sildiği öne sürülen Hacer D. (35) hakkında ise 'suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın son duruşmasına tutuklu sanık Ahmet Irmalı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı ile katıldı. Mahkemede konuşan Mesut Kazancı'nın annesi Gül Kazancı, "Ben bir anne olarak çok üzgünüm, başka anneler ağlamasın. Adalet istiyorum, suçlular cezasını çeksin" dedi.
Kazancı'nın eşi Sena Kazancı ise, "Suçluların en ağır cezayı çekmesini istiyorum, adalet istiyoruz" diye konuştu.
Baba Ahmet Kazancı da, "Bir kişi tutuklu, 4 kişi dışarıda. Benim oğlumun bebeğini yetim bıraktılar. Keşke oğlum o gün oraya gittiğinde onları orada görmeseydi. Bir bardak su bahane. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Bir anda kendimi olayın içinde buldum"
Tutuklu sanık Ahmet Irmalı ise, mütalaaya karşı, "Ben bu olayı başından sonuna kadar tüm gerçekliği ile anlattım. Kendi halinde yaşayan biriydim, bir anda kendimi olayın içinde buldum" diye konuştu.
Sanık avukatları ise savunmaları tekrar ederek, müvekkillerinin beratlarını talep etti.
TUTUKSUZ SANIKLARA CEZA
Duruşma sonunda mahkeme heyeti Gül Ahmet Irmalı'yı 'haksız tahrik' altında 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Tutuksuz sanıklar Erman Nacar, Abdullah Harmancı, Veysel Deniz ve Yusuf Ünlü hakkında 'İştirak halinde kasten yaralama' suçundan 4 ay 15'er gün, Hacer Danıştı ise 'Suç delillerini yok etmek' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
'4 AY CEZA NE DEMEK'
Duruşma sonrası Kazancı ailesi, karara tepki gösterdi. Mesut Kazancı'nın eşi Sena Kazancı, yetim kalan çocuğunun fotoğraflara bakarak 'Baba' dediğini belirterek, "Nereden bileceksiniz benim çektiğim acıyı, nereden bileceksiniz? Katillerin hepsini savundunuz. 4 ay ceza ne demek? Ne demek 4 ay ceza?” dedi.
'SENİN KANIN YERDE KALMAZ'
Anne Gül Kazancı ise en başından beri adalete güvendiklerini belirterek, "'Adalet' dedik, adalet verdi 4 ay. Mezarına gidecektim. Sabah gittim mezarına, 'Sana hayırlı haberle geleceğim Mesut' dedim. Ciğerim hiç kaygı etme, senin kanın yerde kalmaz inşallah" diye konuştu.
Baba Mesut Kazancı da diğer sanıklara verilen 4 ay cezanın adalet olmadığını söyledi.