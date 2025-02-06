04.17'de en acı sergi! Büyük acı Muğla'da anıldı

"Serginin açılışı saatine kadar düşünülmesi duyarlı bir sanatçı davranışıdır"

Ressam Ayten Taşpınar'ın bugüne kadar Muğla'da çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attığını, alanında Türkiye'de ilk 5 sanatçıdan birisi olduğunu belirten Mimar Meral Oğuz, "Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk anlamında sanatçı duvarlarıyla iş yaptı sayısız. En çarpıcılarından biri Sokak Sokak Resim Atölyesi'ydi, Muğla sokaklarında. Bu deprem projesi de onlardan biri. Yaklaşık iki senelik bir ürünün ara ara hem kendi duygularının sanat üzerinden anlatılması, hem de böyle bir toplumsal farkındalık adına çok güçlü bir mesajdı bence. Bir mimar olarak ben de böyle bir panonun önünde konuşmak istedim. Her bir panonun ayrı ayrı çok çarpıcı mesajları var. Özellikle eller üzerinden başlamış, enkaz altındaki eller üzerinden. Eşyalar, objeler, insanlar, duygular üzerinden çok çarpıcı mesajlar var. Bugün burada bu saatte sıcak yataklarımızdan kalkıp bu sergiye gelmekte bunun açılış saatini ne kadar düşünmesi de çok duyarlı bir sanatçı davranışı diye düşünüyorum" dedi.