04.17'de en acı sergi! Büyük acı Muğla'da anıldı

"Toplum vicdanına büyük bir katkı"
Sergi ile acıların bir kez daha yaşandığını açıklayan Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut, "Bu sergi Ayten hocamın toplum vicdanına yaptığı büyük bir katkı. Yüzümüze tokat gibi çarptı. Aslında bir on binlerce insanın, ona etki eden çok daha fazla insanın, koca bir kentin yıkılışını gördük. Yaralarımızı sarmadığımızı, acılarımızı bir kez daha bu sergi tokat gibi yüzümüze çarptı. Umarım bir farkındalık olur, bir katkı olur" dedi.
Sergi fikrinin gazetelerde, TV ekranlarında gördüğü enkaz altından uzanan bir insen alinden ilham alınarak ortaya çıktığını belirten Ressam Ayten Taşpınar, "Serginin amacı, farkındalık oluşturmak. Ve bu farkındalığı yaşamımıza geçirmek. Çünkü en büyük ihmaller can kalplerine neden oluyor. Bu bilinçsizlik çok önemli. En kısa zamanda farkında olmamız gerekiyor. Bu da hep beraber bir şeyler yapmamız gerektiği zaman oluyor. Ve göz önünden uzaklaştırmamamız lazım. 60 tane resim var, ben 60 tane seçtim" dedi.