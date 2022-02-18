YUVAM hesabı nedir? Yuvam hesabı nasıl açılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından başlatılan, döviz tevdiat hesaplarının TL’ye dönüşümünü desteklemeye yönelik uygulamalar kapsamında Halkbank, bu kez yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için yeni mevduat ürününü hayata geçirdi. Halkbank, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarının Türkiye’de değerlendirilmesini teşvik etme hedefiyle kısaca YUVAM olarak tanımlanan ‘Yurt dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Hesabı’nı uygulamaya aldı. Bankadan yapılan açıklamada YUVAM hesabının, kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma fırsatı sunan ve mevduat sahibinin kazanımlarını koruyan avantajlı bir Türk lirası hesap olduğu belirtildi.

YUVAM hesabı nedir?

YUVAM hesabı, yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir sistemdir.

YUVAM hesabı nasıl açılır?

18 yaşını doldurmuş Tür vatandaşları, yurt dışında oturma ya da çalışma izinleri bulunduğu takdirde YUVAM hesabı açabilir. Ayrıca Türk vatandaşı olmamasına rağmen yurt dışında yerleşik ve Mavi Kartı bulunan kimseler de YUVAM hesabı açabilir.

Bu süreçte bu ülkelerdeki tasarruflar, o ülkedeki bir banka üzerinden Türkiye'ye transfer edilir ve Türkiye'de bir bankada YUVAM hesabı açılır. Ayrıca yurt dışından transfer edilen dolar, euro ve sterlin tasarruflarla açılan döviz mevduat veya katılma hesapları da YUVAM hesabına dönüştürülebilir.

YUVAM hesabında vade bitiminde oluşacak kur seviyesine göre, Anapara + Faiz / Kar Payı veya Anapara + Faiz / Kar Payı + İlave Getiri veya Anapara + Faiz / Kar Payı + Kur Farkı + İlave Getiri banka tarafından hesap sahibine ödenir.

Hesap sahipleri vade bitim tarihinde hem döviz getirinden daha fazla birikim yapmış olurken, hem de isterlerse vade sonunda yeniden döviz alınabilir.