Yabancı turist sayısı Ocak ayında yüzde 151 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’ye gelen turist sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 arttı.

Türkiye’yi Ocak ayında 1 milyon 281 bin turist ziyaret etti. Fakat turist sayısı salgın öncesi dönem olan Ocak 2020'ye göre yüzde 28 azaldı. Türkiye’yi en çok Rus vatandaşlar ziyaret etti.



Turist sayısı 2020 yılının Ocak ayına göre yüzde 28 azaldı



Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 151,4 artış gösterirken, salgın öncesi dönem olan Ocak 2020'ye göre yüzde 28 azaldı. Turist sayısında Rusya ilk sırada yer alırken onu Bulgaristan, İran, Almanya ve Irak takip etti.