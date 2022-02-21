°
Şehir seçiniz
    BİST2.025-0.34EURO15.470.07USD13.63-0.13ALTIN831.42-0.13
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiYabancı turist sayısı Ocak ayında yüzde 151 arttı
    HaberlerEkonomi Haberleri Yabancı turist sayısı Ocak ayında yüzde 151 arttı
    ABONE OL

    Yabancı turist sayısı Ocak ayında yüzde 151 arttı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın verilerine göre, Ocak ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 artarak 1 milyon 281 bin oldu.

    21.02.2022 - 14:03 |
    Yabancı turist sayısı Ocak ayında yüzde 151 arttı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak ayı yabancı ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’ye gelen turist sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 arttı.

    Türkiye’yi Ocak ayında 1 milyon 281 bin turist ziyaret etti. Fakat turist sayısı salgın öncesi dönem olan Ocak 2020'ye göre yüzde 28 azaldı. Türkiye’yi en çok Rus vatandaşlar ziyaret etti.

    Turist sayısı 2020 yılının Ocak ayına göre yüzde 28 azaldı

    Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 151,4 artış gösterirken, salgın öncesi dönem olan Ocak 2020'ye göre yüzde 28 azaldı. Turist sayısında Rusya ilk sırada yer alırken onu Bulgaristan, İran, Almanya ve Irak takip etti.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    KDV indiriminin ardından harekete geçildi! Değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarında...

    KDV indiriminin ardından harekete geçildi! Değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarında...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı!

    Sıradaki Haber
    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Akıl hastanesibe gidiyordu acil doktoru kaderini değiştirdi! 7 yıl tedavi gördü ama gerçek çok başkaydı...

    Sıradaki Haber
    PTT personel alımı ne zaman, 2022 başvuru tarihi açıklandı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    PTT personel alımı ne zaman, 2022 başvuru tarihi açıklandı mı? PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Sıradaki Haber
    Gümüşe turistlerden yoğun ilgi! Fiyatları 400-600 TL arasında...

    Gümüşe turistlerden yoğun ilgi! Fiyatları 400-600 TL arasında...

    Sıradaki Haber