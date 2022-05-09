'Üretiminin yüzde 30’u geri dönüşümden'

İstanbul ve Karaman’daki tesislerinde yılda 3.5 milyon parça kadın ve erkek dış giyim ürünleri üretip ihraç eden Tamara Tekstil koleksiyonunun yüzde 30’unu geri dönüşüm sonucunda üretilmiş kumaşlardan elde ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, aslında üretimin tamamını geri dönüşümden elde etmeyi arzuladıklarını, bunun için üretim yaptıkları Avrupalı markaları bu konuda bilinçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı. “Şu anda en büyük çabamız bunu markalara anlatmak” diyen Boz, “Avrupalı markalar organik ürün satın aldıklarında sürdürülebilirlik için önemli bir iş yaptıklarını sanıyorlar. Oysa geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilen kumaşları tercih ettiklerinde doğa için daha çok şey yapmış olacaklar” dedi.



“TEDARiKÇİLERİMİZİ ÖZENLE SEÇİYORUZ”

Geri dönüşümü birkaç kola ayırmak gerektiğini ifade eden Boz, bunların plastik şişelerden çekilen polyester iplikler, tekstil atıklarından dönüştürülen polyester iplikler ve yine tekstil atıklarından dönüştürülen yüzde 60 pamuk içerikli iplikler olduğunu belirtti. Boz, “Maalesef sektörde 'Recycled' yani geri dönüştürülmüş ibaresi ile satılan, hatta belgelenen ancak esasında geri dönüşümün söz konusu bile olmadığı durumlar mevcut. Biz bu konuda sorumlu davranarak tedarikçilerimizi özenle seçiyoruz. Satın alma, AR-GE ve hatta satış ekiplerimiz tesisleri ziyaret ediyorlar. Geri dönüşümü kendi gözleri ile görüp, Avrupalı markalara tüm detayları ile anlatıyorlar. Önümüzdeki günlerde İngiltere'de ünlü bir markanın kendi ekibi ve müşterileri için düzenleyeceği sürdürülebilirlik seminerine konuşmacı olarak davet edildik. Tüm bunları satış hacmimizi arttırmak için değil, doğaya katkımız olsun diye yapıyoruz” dedi.Geri dönüşümden elde edilmiş kumaşları tüm ürünlerde kullandıklarını söyleyen Boz, bu tür ürünlere Avrupalı markaların talebinin henüz yeterli düzeyde olmadığının altını çizdi.