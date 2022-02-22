Ukrayna-Rusya gerilimi küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları, Ukrayna-Rusya krizinin dünya genelinde arzı kesintiye uğratacağı korkuları üzerine yükseliyor. Brent ham petrolünün fiyatı yedi yılın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle petrol fiyatları yükseldi mi? Petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent ham petrolünün fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Brent ham petrolünün fiyatı, Salı günü yedi yılın en yüksek seviyesi olan 97.76$'a (72 £) ulaştı.

Rusya, bağımsız devletler olarak tanıyan Ukrayna'nın doğusunda isyancıların elindeki iki bölgeye asker gönderdi.

KÜRESEL PİYASALAR TEPETAKLAK

Londra'da FTSE 100 hisse endeksi , bir miktar zemin kazanmadan önce %1.4'ten fazla düşüşle açıldı. BBC’nin haberine göre, Asya borsaları düşüşle kapandı ve ABD borsaları kayıplara hazırlandı.

İngiltere ve bazı batılı müttefikler, Suudi Arabistan'dan sonra en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulundu. Rusya aynı zamanda dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi konumunda.

Rusya, birliklerinin kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde "barışı koruma" faaliyetinde bulunacağını söyledi.

Ancak ABD, onlara barış gücü demenin "saçma" olduğunu ve Rusya'nın savaş için bir bahane yarattığını söyledi.

Manulife Investment Management'tan Sue Trinh, Ukrayna-Rusya krizinin petrol fiyatları üzerinde "önemli etkileri" olabileceğini söyledi.

RUSYA’YA YAPTIRIMLAR KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLİR!

Rusya'yı daha az ham petrol veya doğal gaz tedarik konusundaki yaptırımların "küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisi" olacağını da sözlerine ekledi.