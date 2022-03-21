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    EkonomiTürkiye'nin savunma sanayisinden 'DOHA' çıkarması!
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    Türkiye'nin savunma sanayisinden 'DOHA' çıkarması!

    Katar'da düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2022)" başladı.

    21.03.2022 - 23:52 |
    Türkiye'nin savunma sanayisinden 'DOHA' çıkarması!

    DIMDEX 2022 kapsamında 3 gün boyunca aralarında Türkiye savunma sanayisinden 32 şirketin de bulunduğu 20 ülkeden 200`den fazla firmanın ürünleri sergileniyor.

    MİLYAR DOLARLARI BULAN ANLAŞMALARA VESİLE OLDU

    Katar`da bu yıl 7`ncisi düzenlenen deniz savunma fuarı DIMDEX 2022, bugüne kadar savunma şirketleri arasında milyar dolarları bulan anlaşmaların imzalanmasına vesile oldu.

    Öte yandan DIMDEX 2022 Fuarı, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde, 21- 23 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da yapılıyor. Savunma sanayi firmalarını Körfez, Asya ve Afrika ülkelerinin deniz kuvvetleri ile buluşturacak fuara, Meteksan Savunma da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik geliştirdiği yüksek teknolojili ürünleriyle katılım sağlayacak.

    "DÜNYA LİDERİ HALİNE GELDİK"

    Meteksan Savunma'nın, DIMDEX 2022 Fuarı'nda sergileyeceği ürünleri ULAQ SİDA, MILSAR İHA SAR/MTI Radarı, Kapan Drone Savunma Sistemi, Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi, Pelikan RF Güdümlü Mermi Simülatörü'nden oluşuyor.

    Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, fuarla ilgili ,"Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen süreçte, özellikle su altı akustik ve platform simülatörleri konularında Deniz Kuvvetleri'ne özgün ve ileri teknoloji çözümler geliştirdik ve birçok farklı ülkenin kullanımına sunma başarısını yakaladık. Yara Savunma Eğitim Simülatörü'müz, 4 farklı ülke tarafından tercih edildi, bu alanda dünya lideri haline geldik.

    Yakamos 2020 Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın MILGEM korvetlerinde kullanılmaya başlandıktan sonra 2 ülkeye daha ihraç edildi. Bunların yanında Nazar Lazer Elektronik Harp Sistemi gibi dünyada çok az ülkenin üzerinde çalıştığı bir alandaki başarımız da Meteksan Savunma olarak geldiğimiz noktayı bizlere gösteriyor.

    DIMDEX 2022 Fuarı'nda yenilenmiş tasarımı ile ULAQ Suüstü Harbi Botu, ULAQ Denizaltı Savunma Harbi Botu ve yeni 6x6 Mobil Sahil Kontrol İstasyonu aracımızı ilk kez sergileyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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