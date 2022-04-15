Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi nedir? Trendyol telefon hediyesi gerçek mi, Trendyol telefon hediye çekilişi doğru mu?

Hediye çeki, ödüllü anket adı altında internet üzerinden çeşitli dolandırıcılık faaliyetleri yürütülüyor. İnternette ve cep telefonlarının SMS uygulamaları üzerinden Trendyol 12. yıl dönümü başlıklı haberi görenler de söz konusu mesajın dolandırıcılıkla ilgili olduğu düşünüp arama motorları üzerinden “Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi gerçek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Trendyol 12 yıl dönümü hediyesi doğru mu?

TRENDYOL 12. YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ GERÇEK Mİ?

Trendyol adına gönderilen mesajda kısa bir link yer alıyor. Bu linke tıklayanların önüne birkaç kısa sorudan oluşan kısa bir anket geliyor. Anketin her aşaması tıklamalarla önünüze geliyor. Aşamaları geçtikten sonra ise 3 kutu seçmeniz isteniyor. Seçilen kutulardan birinden iPhone kazandınız şeklinde sahte bir mesaj çıkıyor.

Kurbanlarına, "iPhone almak için bu paylaşımı 10 kişiye daha göndermeniz gerekiyor" talebinde bulunuluyor. Bu tıklamalarla birçok bilgiyi karşı tarafa aktarmış olabilirler. İkincisi ise doldurulan anketlerden sonra açık adres ve isim soy isim gibi bilgiler isteniyor. Ardından sizin adınıza PTT'ye bir paket gönderiliyor. Burada paketi almanız için ise 100 TL veya bazen 200 TL gibi bir ödeme yapmanız istenir. Ödeme yaptıktan sonra kutuyu alabileceğiniz söyleniyor. Kutuyu aldıktan sonra içinde hiçbir şey olmayan boş bir paket sizi karşılamış oluyor.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trendyol'un kesinlikle böyle bir kampanyasının bulunmadığı belirtilirken, firmanın adını kullanarak bu tür dolandırıcılık girişimlerinde bulunanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

Trendyol tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘’Bazı haberleşme ve sosyal medya platformlarında yer alan “Trendyol 12. Yıl Dönümü Hediyesi” başlıklı bağlantı ve yönlendirmelerin şirketimizle ilgisi bulunmamaktadır. Trendyol olarak tarafımızdan gönderilmeyen bu tür kötü niyetli ve kimlik avı şüphesi bulunan bağlantılara itibar edilmemesini rica ederiz. Bu paylaşımlar ile ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.’’

TRENDYOL'UN HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI

Trendyol tarafından düzenlenen bir hediye çeki kampanyası bulunuyor, o kampanya ise söz konusu linkle ilgili değildir. Trendyol'un hediye çekine dönüştürülebilen cihazlar arasında cep telefonu, akıllı saat, tablet, diziüstü bilgisayar ve robot süpürge bulunuyor.