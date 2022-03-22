TOKİ duyurdu! Borcu olanları ilgilendiriyor! Yüzde 22 indirim kampanyası! Başvurular başladı. TOKİ’ye olan borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Başvurular, 19 Nisan’a kadar devam edecek. Peki, TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ borç sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) indirim kampanyası başladı. Borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Bugün başlayan başvurular 19 Nisan'da sona erecek.

TOKİ’nin her yıl düzenlediği, indirim kampanyası için başvurular başladı.

2022 TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyaya dahil olmayacak. İndirim kampanyasından borcunun tamamını kapatmayacaklar da faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NE?

Borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi durumunda da yüzde 22 indirim uygulanacak. Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanyaya başvurular 19 Nisan'da sona erecek.