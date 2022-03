TİM Başkanı Gülle: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için iyi yoldayız

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile sektörlerinin önde gelen ihracatçılarının yoğun katılımıyla Dubai’ye, Tel Aviv’e ve son olarak da Barselona’ya ticaret heyetleri düzenleyerek 2022 yılına hızlı bir başlangıç yapan TİM, bu kez de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ABD’de Ticari Diplomasi Etkinlikleri’ni gerçekleştirdi. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi çerçevesinde düzenlenen, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığındaki heyete Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve TİM adına Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Başaran Bayrak ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu ve birçok iş insanı katıldı.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda hayata geçirilen ‘Transatlantik İhracatında Türkiye’nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Faaliyetleri’ projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Heyetimiz ABD’li bürokratlar ve ekonomi yetkilileri ile verimli toplantılar gerçekleştirdi. Türkiye ile ABD arasındaki siyasi sorunların hükümetler arasında samimi bir şekilde çözülmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Ayrıca demir-çeliğe uygulanan anti damping uygulamaları ile çelik ve alüminyumda uygulanan vergilerin karşılıklı ticareti olumsuz etkilediğini ifade ettik” dedi.



“Türkiye ile ABD arasındaki ticarette göstergeler ileri gidiyor”



2021 yılı sonunda ABD ile ticaret hacminin yüzde 29 artış göstererek 28 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştığını belirten TİM Başkanı Gülle, “ABD ile ticaret hacmimiz 28 milyar dolara ulaştı ve göstergeler gelecek için de olumlu bir şekilde ileri gidiyor. Türkiye’nin ABD ile olan ticaretinde gıda sektörümüzün payının çok düşük olduğunu ve bu konuda çok daha yol alınması gerektiği konusunda ABD tarafı ile fikir birliğine vardık. ABD Ticaret Bakanı yakında Türkiye’ ye gelecek. Bu konuda karşılıklı bir takım protokoller imzalanması bekleniyor” şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin enerji de de önemli bir merkez olduğunu belirttik”



Türkiye’nin jeopolitik konumu ile Afrika’ya olan ticaret tecrübeleri konusunda bu pazara birlikte hareket etme önerilerinin de olduğunu aktaran TİM Başkanı Gülle, “Bu arada Türkiye’nin de Paris İklim Anlaşması’nı imzalayarak karbonizasyon programına hazırlandığı ve yakın gelecekte Türkiye’de çevre dostu üretim programlarının harekete geçeceği kendilerine bahsedildi. Türkiye’nin enerji konusunda da önemli bir ülke olduğunu özellikle TANAP projesi ile Azerbaycan gazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden rahatça geçebileceğini ilettik. Türkiye’nin enerjide önemli bir hub ve merkez olduğunu belirttik” diye konuştu.



Pandemi süresinde Türkiye’nin iyi bir tedarikçi ülke olduğunun anlaşıldığını ve tek noktada üretim yapmanın tedarik zincirinde sıkıntı oluşturacağını ve Türkiye’nin iyi bir hub olacağı konusunda fikir birliğine varıldığını belirten TİM Başkanı Gülle, “Tüm dünya gibi ABD tarafı da bunu çok iyi anladı. Türkiye taleplere çok hızlı cevap veren, iyi bir üretim potansiyeli olan bir ülke” ifadelerini kullandı.



“Rusya’dan çıkacak ABD firmalarının rotalarını Türkiye’ye çevirmesi konusunda taleplerimizi ilettik”



Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle bu ülkelerden ayrılacak firmalar için en uygun yerin Türkiye olduğunu söylediklerini ifade eden TİM Başkanı Gülle, “Rusya’dan çıkacak ABD firmalarının rotalarını Türkiye’ye çevirmesi konusunda taleplerimizi ilettik, onları Türkiye’ye davet ettik. Bunları not aldılar. Önümüzdeki günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ABD ticaret odalarının katılımıyla toplantı yapıp, bir MOU imzalanması konusunda ortak görüşlerimizi ilettik. Bu konuya sıcak bakılabileceğini ifade ettiler” açıklamasında bulundu.



“Ticaret geliştikçe siyaset de gelişecek”



Pandemi döneminde Türkiye’nin ihracatını yüzde 30 artırdığına dikkat çeken TİM Başkanı Gülle, “ Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı’nın ortak mutabakatı ile Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefi belirlendi. ABD ile ticaret hacmimiz açıklanan rakamların da göstermiş olduğu üzere giderek tırmanmakta. Bu artış ivmesi 2022 yılında da devam etmektedir. ABD’li yetkililer ve iş insanlarına özellikle Teksas, Washington, Lousiana gibi ihracatımızın yoğun olduğu belli eyaletler gibi ihracatımızı ABD’nin diğer eyaletlerine de yaymak istediğimizi kendilerine belirttik. Türk markalarının dünyada etkinliği giderek artıyor. Türk markalarının tüm dünyada 4 binin üzerinde mağazası var ve her coğrafyada varız. ABD’de, Orta Asya’da, Kuzey Afrika’da, Ortadoğu’da deneyim sahibiyiz. Ayrıca küresel rekabette çarpışmayı da öğrendik. Türk markalarının bu gelişimine ortak olabileceklerini, yatırım yapabileceklerini güçlü bir şekilde ifade ettik” dedi.



TİM Başkanı Gülle sözlerini şöyle devam ettirdi: “Özetlemek gerekirse yoğun bir programdı. Heyetimiz ABD’li yetkililer ve iş insanları ile yoğun görüşmeler yaptı. Bu toplantıların genel olarak verimli olduğunu ancak tek seferde kalmaması gerektiğini, özellikle de sektörel ticaret heyetlerinin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantılar vesilesiyle ön yargıları kırdığımızı düşünüyoruz. Ortak dilimiz ticaret. Ticaret geliştikçe siyaset de gelişecek. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”



“Ortak bir STA imzalanması gerektiğine vurgu yaptık”



ABD’ye gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Başaran Bayrak, “ABD tarafına, ülkelerindeki korumacı kanunlarından dolayı Türkiye-ABD arasındaki ticaretin olumsuz etkilendiğini belirttik. Özellikle gemi ticareti gibi konularda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. ABD’deki korumacılık kanunlarının ticaretimizi geliştirecek, uygun bir şekilde değiştirilmesi her iki ülkenin de yararınadır. ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı’nı ziyaret ettik. Merkez Bankası Temsilcisi Sn. Mustafa Ayçan da bu görüşmeye teşrif etti ve işbirliği imkanlarını geliştirme, karşılıklı tecrübelerden faydalanma ve üçüncü ülkelerde ortak iş yapma konuları konuşuldu. İlerleyen günlerde karşılıklı bir MOU iyi niyet protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı” dedi.



Gerçekleştirdikleri ziyarette enerji konusunun da gündeme geldiğini belirten Bayrak, “Türkiye’nin, İsrail ile birlikte başta doğalgaz olmak üzere birçok konuda işbirliği yapabileceği ve Türkiye üzerinden batı pazarına enerjinin daha rahat ulaşabileceği konuları görüşüldü. Türkiye’nin enerji hubu olduğu ve Ortadoğu’da üçüncü ülkelerle işbirliği imkanlarının geliştirilmesine değinildi. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticari hedefe ulaşmak için kısıtlamaların kalkması gerektiğini, özellikle NAFTA ülkelerine sağlanan kolaylıkların Türkiye’yi engellediğini ve ABD’nin diğer ülkeler ile yaptığı STA’ların bizleri negatif şekilde etkilediğini ilettik. Ortak bir STA imzalanması gerektiğine vurgu yaptık” diye konuştu.



“Sorunlara değil fırsatlara bakmalıyız”



Türk heyetinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin çok verimli geçtiğini, iki taraf arasında çok iyi diyalogların başladığını belirten TİM Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu, “Biz bu ziyareti pozitif bir başlangıç olarak görüyoruz. Dört gün içinde çok sayıda toplantı ve görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşımlar pozitifti. Özellikle ticari diplomasinin ortaya koyduğu gelişim ile ilgili birlikte çok şeyler yapılacağı konusunda hemfikir kaldık” şeklinde konuştu.



Orakçıoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Tabii ki yoğun bir toplantı trafiği vardı. Toplantılarımızın amacı ticari diplomasiyi geliştirmekti. ABD Ticaret Odası ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Daha sonra çok önemli bir Think-Tank kuruluşu olan Atlantic Council’de 100 milyar dolarlık hedef ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısı yaptık. İki ülke arasında yaşanan sorunlar var ama sorunların yanında çok daha fazla fırsatlar var. Biz bu sorunlara takılarak fırsatları unutuyoruz. Fırsatlara yoğunlaşmalıyız. Göstergeler de bunu soyut bir biçimde ortaya koyuyor. ABD’ye ihracatımız 2021 yılında yüzde 44,1 artış gösterdi. Şu anda ABD, Türkiye’nin ihracat sıralamasında Almanya’dan sonra ikinci sırada. Türkiye her konuda bir hub olmuş durumda. Deneyimli insan gücüyle ABD’nin bu coğrafyadaki yönetim merkezi olmak konusunda her türlü altyapımız var. Bu altyapıyı kullanmaları her iki tarafa da büyük bir fayda sağlayabilir.”