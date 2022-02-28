Ticarethane elektrik birim fiyatı 2022! Ticarethanelerde elektrik KDV indirimi yüzde kaç oldu? Ticarethanelerde elektrik tarifesi!

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme ve KDV indirimi sonrası mesken ve ticarethane faturalarında yapılacak indirimi oranını açıkladı. Peki, Elektrikte KDV indirimi ticarethanelerde yüzde kaç oldu? İşte ticarethanelerde elektrik indirimi…

Ticarethanelerde elektrikte KDV indirimi yüzde kaç oldu?

Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki kabine toplantısında kamuoyuna duyurdukları elektrik tariflerindeki düzenlemeyi de netleştirdiklerini açıkladı. Erdoğan, “Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır.Esnaflar ve zanaatkârlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır” diye konuştu.